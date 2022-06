Il mercato degli smartwatch continua a crescere e l’ultimo report di Counterpoint Research, relativo al primo trimestre del 2022, non fa altro che confermarlo.

Nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, a livello globale le vendite di smartwatch sono aumentate del 13% su base annuale, risultato che fa ben sperare per i trimestri successivi e che fa passare in secondo piano la diminuzione pari al -24% rispetto all’ultimo trimestre del 2021 (ossia quello relativo al periodo degli acquisti natalizi e, pertanto, solitamente molto positivo per il settore della tecnologia).

Apple continua a dominare il settore degli smartwatch

E se vi state chiedendo quale sia il produttore che nel primo trimestre ha guidato la classifica del settore degli smartwatch, la risposta è Apple: con le varie generazioni di Apple Watch, infatti, il colosso di Cupertino ha conquistato il 36,1% di market share (nel medesimo periodo del 2021 aveva il 35,9%).

La seconda posizione della classifica è occupata da Samsung, che è passata dal 7,8% del Q1 2021 al 10,1% del Q1 2022 mentre il terzo posto è occupato da Huawei (che ha perso market share, passando dall’8,1% dello scorso anno al 7,2%).

Anche Xiaomi (che occupa la quarta posizione) ha fatto registrare un miglioramento, passando dal 3,4% al 5% mentre Garmin (in quinta posizione) è passata dal 4,5% al 4,3%. Le ulteriori posizioni della classifica sono occupate da Amazfit (4,0%), Imoo (3,4%) e Fitbit (2,7%).

Samsung sempre più popolare

Notevole il balzo in avanti fatto registrare da Samsung nel primo trimestre del 2022, con un aumento del 46% su base annua e ciò, stando alla staff di Counterpoint Research, è merito del grande successo ottenuto dagli smartwtach della serie Samsung Galaxy Watch4.

A quanto pare, la decisione di mettere da parte Tizen in favore di Wear OS ha dato i risultati sperati dal colosso coreano.

Per quanto riguarda l’andamento delle varie aree, in Europa la crescita su base annua nel primo trimestre del 2022 non è stata rilevante come in altre regioni, ciò probabilmente anche per le difficoltà riscontrate da celebri brand come Garmin e Fitbit e nonostante Apple e Samsung abbiano continuato a crescere.

Pare che il conflito tra Russia e Ucraina abbia già iniziato a fare sentire i propri effetti sul mercato europeo e nei prossimi trimestri gli analisti prevedono che le difficoltà del settore smartwatch nel Vecchio Continente potrebbero aumentare. Staremo a vedere.

