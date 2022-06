Diablo Immortal è il nuovo GdR d’azione di Blizzard Entertainment ambientato tra gli eventi di Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III.

Diablo Immortal permette di esplorare il mondo da incubo di Sanctuarium in modalità multigiocatore online MMORPG dove angeli e demoni si danno battaglia per il dominio sul regno dei mortali.

Diablo Immortal offre un’esperienza di gioco rivoluzionaria

Il gioco offre la possibilità di unirsi a innumerevoli altri giocatori in un’epica missione per la raccolta dei frammenti della Pietra del Mondo corrotta e impedire il ritorno del Signore del Terrore.

L’avventura si svolge in un vasto mondo esplorabile dove affrontare armate di demoni e boss epici, raccogliere bottini e ottenere poteri inimmaginabili.

Diablo Immortal include quattro classi iconiche e altamente personalizzabili tra le quali scegliere (Barbaro, Cacciatore di Demoni, Monaco e Mago) che guadagneranno nuove abilità dopo ogni battaglia, inoltre è possibile personalizzare il proprio personaggio e il suo equipaggiamento con moltissime opzioni.

Diablo Immortal porta sui dispositivi mobili le migliori meccaniche dei giochi per PC tramite controlli rapidi e intuitivi che rendono facile destreggiarsi nel mondo di gioco.

Diablo Immortal è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

