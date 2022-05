A quanto pare, il look più moderno della versione Web del Google Play Store, messo a disposizione di un ampio numero di utenti nei giorni scorsi, non è l’unica novità a cui stava lavorando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un’altra modifica che riguarda lo Store.

Il Google Play Store si arricchisce di una nuova sezione

All’interno della sezione “Informazioni su questa app” è stata aggiunta in fondo alla pagina la voce “Compatibilità per i dispositivi attivi”, che il team di Google spiega così:

Questa sezione mostra se questa app funziona sui tuoi dispositivi. Vedrai solo i dispositivi collegati al tuo account Google e che sono stati attivi negli ultimi 30 giorni.

Lo smartphone viene mostrato per primo (completo del nome del dispositivo), seguito dagli smartwatch Wear OS e dai dispositivi AndroidTV o Google TV.

Le voci incluse in tale sezione sono le seguenti:

Compatibilità – funziona sul tuo dispositivo

– funziona sul tuo dispositivo Versione

Dimensioni del download

Sistema operativo richiesto

Previous Next Fullscreen

Non manca qualche dato “ripetuto” nelle informazioni sull’app ma questa nuova sezione è chiaramente generale ed è stata pensata per essere più semplice e intuitiva (basti pensare all’informazione sulla compatibilità), mettendo in risalto come il Google Play Store non sia più soltanto una piattaforma per smartphone e tablet, supportando anche altri generi di dispositivi, come gli smartwatch e i device Google TV.

Lo sviluppo di app indossabili è da un po’ di tempo in aumento mentre l’adozione di Android Automotive continuerà a crescere nei prossimi anni e il team del Google Play Store vuole rendere tale piattaforma un luogo ideale e centralizzato per gestire tutto.

Questa nuova sezione è stata riscontrata solo sulla versione 30.6.16-21 del Google Play Store ed al momento è stata messa a disposizione soltanto di un ristretto numero di utenti.