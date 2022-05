Google Drive è uno strumento molto apprezzato, soprattutto per il supporto multi-piattaforma, grazie al quale è possibile avere accesso ai propri file memorizzati sul cloud su qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al PC.

Nelle scorse ore il team del colosso di Mountain View ha annunciato con un post sul blog ufficiale l’introduzione di una serie di scorciatoie che renderanno ancora più piacevole l’esperienza di utilizzo di Google Drive sul browser Google Chrome, il tutto con l’obiettivo di semplificare notevolmente la gestione dei file.

Arrivano le scorciatoie per Google Drive su Chrome

Il team di sviluppatori ha scelto di usare delle combinazioni di tasti standard, in modo da evitare agli utenti di fare confusione. Queste sono le combinazioni di tasti per sfruttare le scorciatoie di Google Drive:

Ctrl + C per copiare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac)

per copiare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac) Ctrl + X per tagliare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac)

per tagliare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac) Ctrl + V per incollare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac)

per incollare la selezione (⌘ al posto di Ctrl su Mac) Ctrl + C e Ctrl + Shift + V per organizzare i file in più posizioni senza creare duplicati, sfruttando un’apposita scorciatoia (⌘ al posto di Ctrl su Mac)

e per organizzare i file in più posizioni senza creare duplicati, sfruttando un’apposita scorciatoia (⌘ al posto di Ctrl su Mac) Ctrl + Invio per aprire file o cartelle in una nuova scheda (⌘ al posto di Ctrl su Mac)

Inoltre, durante la copia di un file verrà acquisito anche un collegamento allo stesso file e al suo titolo, in modo che gli utenti abbiano la possibilità di incollarli facilmente in un documento o in un’e-mail.

Ovviamente non ci troviamo di fronte ad una novità rivoluzionaria ma l’aggiunta del supporto a tali scorciatoie dovrebbe semplificare la gestione dei file e rendere nel complesso più piacevole l’esperienza di utilizzo di Google Drive su Chrome.

Il team del colosso di Mountain View ha già dato il via al rilascio della nuova funzionalità e nel giro di qualche giorno dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale.