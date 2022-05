Nel corso degli ultimi anni, Sony ha rafforzato il suo ruolo da protagonista nel settore del gaming. Contestualmente, però, l’azienda ha registrato una progressiva riduzione della sua presenza nel mercato degli smartphone Android, con vendite molto deludenti per i dispositivi della gamma Xperia. Il futuro continuerà a seguire questo trend ma con alcune sostanziali differenze.

Per quanto riguarda il mercato mobile, infatti, punta a rafforzare la sua posizione come produttore di software e, in particolare, di giochi, continuando a lasciare in secondo piano l’hardware. Il progetto è stato confermato da Sony Interactive Entertainment e dal suo presidente, Jim Ryan. I futuri giochi firmati Sony punteranno sempre di più sul mobile e, in particolare, sugli smartphone Android ed iOS. Ecco tutti i dettagli sui nuovi piani dell’azienda:

Sony punta su Android ma solo per diffondere i suoi giochi

Uno degli obiettivi di sviluppo per il futuro di Sony è legato alla crescita dei ricavi della divisione gaming, oramai punto di riferimento assoluto dell’azienda cinese. Le console PlayStation non sono più sufficienti ed è necessario avviare nuovi investimenti per incrementare i risultati nel settore videoludico anche su altre piattaforme. L’azienda, infatti, punta a raggiungere un obiettivo molto ambizioso per i prossimi anni.

Entro il 2025, infatti, la metà dei giochi rilasciati da Sony arriverà su PC o su mobile. Di conseguenza, i dispositivi Android (così come i dispositivi iOS) ricopriranno un ruolo determinante per il futuro dell’azienda nipponica. Per crescere, infatti, Sony punta forte sulle enormi potenzialità del gaming su smartphone e tablet che, potenzialmente, può rappresentare una miniera d’oro per Sony Interactive Entertainment.

La produzione di smartphone Android continuerà a rappresentare un progetto secondario per l’azienda nipponica. Il focus, per il settore mobile, è il software e, in particolare, lo sviluppo di giochi “live service” in grado di garantire sostanziosi ricavi nel corso del prossimo futuro. Per il momento, Sony non ha ancora svelato, nel dettaglio, i suoi piani per il mercato Android.

L’azienda ha anticipato la volontà di portare su mobile alcune delle IP iconiche del mondo PlayStation (seguendo, quindi, l’esempio di Nintendo che ha registrato un notevole successo negli ultimi anni). Il catalogo di IP dei PlayStation Studio è talmente ricco che le opzioni su cui puntare sono davvero tantissime. Sarà necessario attendere i prossimi anni per verificare quali saranno le scelte di Sony per il futuro delle sue attività nel mercato Android.