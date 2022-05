Tra i vari produttori di smartphone cinesi che si danno battaglia per conquistare il mercato europeo un posto di rilievo spetta a Realme, azienda che negli ultimi anni è cresciuta notevolmente per quanto riguarda la popolarità nel Vecchio Continente e che adesso è pronta per compiere un ulteriore importante passo.

Sabato 28 maggio 2022, infatti, Realme aprirà il suo primo store fisico in Europa: ciò avverrà nel centro commerciale Lurdy Ház di Budapest, in Ungheria.

Ricordiamo che stiamo parlando di un’azienda molto giovane (è stata fondata nel 2018) ed anche per tale motivo i risultati e la popolarità raggiunti da Realme in Europa sono meritevoli di riconoscimento (crescita del +177% su base annua nel primo trimestre del 2022), soprattutto se si considera quanto competitivo sia il settore degli smartphone.

Il primo store ufficiale europeo di Realme

Stando a quanto è stato reso noto da Realme, il giorno dell’inaugurazione del suo primo store europeo i visitatori avranno la possibilità di vedere dal vivo e acquistare l’intera gamma di prodotti dell’azienda, che oltre gli smartphone comprende vari dispositivi IoT, cuffie e device smart home. Inoltre, cosa da non trascurare, il 28 maggio 2022 non mancheranno offerte scontate su prodotti selezionati (fino ad esaurimento scorte).

Risale all’agosto 2020 l’apertura del primo negozio fisico di Realme, che non ha mai nascosto di avere progetti ambiziosi, tanto che lo scorso anno ha annunciato di voler arrivare a 300 store aperti in un futuro non troppo lontano.

Nei mesi scorsi Realme ha già aperto dei “negozi Pop-Up” in alcune grandi città europee e tale esperienza probabilmente è servita all’azienda per capire che è il momento di “aggredire” il Vecchio Continente con dei negozi stabili, capaci di rendere più forte il brand.

Del resto, se l’obiettivo di Realme è quello di divenire uno dei marchi più popolari in Europa, deve essere in grado di garantire agli utenti pure una presenza “fisica” sul territorio.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Realme