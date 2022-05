Google aggiorna raramente l’app Calcolatrice e l’ultimo aggiornamento importante risale a settembre 2021 quando l’azienda di Mountain View ha introdotto il design Material You con Dynamic Color.

L’app Google Calcolatrice ha da poco ricevuto un aggiornamento progettato per i dispositivi mobili dotati di un grande display come i tablet.

Google Calcolatrice 8.2 migliora l’interfaccia sui tablet

Prima di questo aggiornamento l’interfaccia utente di Google Calcolatrice su tablet era solo la versione orizzontale dell’app per smartphone con funzioni aggiuntive mostrate a sinistra del tastierino numerico.

Con la versione 8.2 l’interfaccia non occupa più l’intera larghezza dello schermo e la maggior parte delle funzioni extra può essere nascosta quando non è necessaria.

In questo modo gli altri pulsanti assumono una forma a pillola invece che circolare e di conseguenza l’area “visualizzazione” diventa più grande. La sezione “Cronologia” ora appare come una colonna a sinistra sempre visibile e per accedere ai calcoli precedenti non è più necessario abbassare lo schermo e nascondere i tasti.

Questa nuova interfaccia a due colonne consente di sfruttare l’intero schermo su tablet e migliora il multitasking, tuttavia rimane disponibile in modalità semplificata utilizzando il tablet in verticale.

Google Calcolatrice 8.2 è in fase di rilascio tramite Google Play Store, ma non è ancora ampiamente disponibile. Per aggiornare l’app potete utilizzare il badge sottostante, oppure scaricare il file APK dell’ultima versione da APKMirror e installarlo manualmente.

Leggi anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica del mese