Il martedì inizia alla grande, almeno per coloro che stavano aspettando la giusta occasione per accaparrarsi uno smartwatch Android di primo piano. Il colosso dell’e-commerce Amazon propone in offerta, ad un prezzo incredibile, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Samsung Galaxy Watch4 Classic in offerta bomba su Amazon

Come dicevamo in apertura, il protagonista di questa nuova interessantissima offerta è lo smartwatch top gamma Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Lo smartwatch, presentato nell’estate del 2021, nasce dalla stretta collaborazione tra Samsung e Google alla ricerca della ricetta perfetta per alzare l’asticella nel mondo degli smartwatch: il risultato è un dispositivo realizzato con una qualità costruttiva di primissimo livello, dotato di un hardware completissimo e che mostra i primi sprazzi della collaborazione tra i due colossi.

Samsung Galaxy Watch4 Classic (qui la nostra recensione) è, ad oggi, uno dei più interessanti smartwatch con Wear OS presenti sul mercato e viene proposto da Amazon al minimo storico, sia nella variante con cassa da 46 mm (in due colori ma in versione solo Bluetooth) che con cassa da 42 mm (nella versione top con connettività LTE e Bluetooth).

Segnaliamo che tutte e tre le varianti del Samsung Galaxy Watch4 Classic proposte al minimo storico sono “vendute e spedite” direttamente da Amazon.

Segnaliamo inoltre l’offerta relativa a Samsung Galaxy Watch4 (non Classic) nella versione Bluetooth con cassa da 44 millimetri, in offerta strepitosa sempre su Amazon. Qui sotto il link per l’acquisto:

Samsung Galaxy Watch4 (42mm, nero, versione Bluetooth) a 184 euro invece di 299,00 euro

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS