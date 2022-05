All’inizio di questo mese è emerso che il team di Google sta lavorando ad un miglioramento dell’integrazione tra Google Assistant e alcune delle funzionalità legate alla salute e ciò consentirà per esempio agli utenti di sfruttare Nest Hub per tenere sotto controllo le statistiche relative alle proprie attività fisiche.

In particolare, sarà possibile chiedere a Google Assistant di visualizzare le statistiche di Fitbit e Google Fit sugli smartphone e sugli smart display del colosso di Mountain View, che si trasformano così in una sorta di assistenti per i propri allenamenti.

Come guardare i dati sulla salute con Google Assistant

Le impostazioni per connettere Google Fit e Fitbit a Google Assistant sono state implementate all’inizio di questa settimana e ora dovrebbero essere disponibili per un più ampio quantitativo di utenti.

Per abilitare la nuova funzionalità è sufficiente andare nel menu delle impostazioni dedicate a Google Assistant, quindi accedere alla sezione Benessere e selezionare Attività per avviare il processo. Gli utenti avranno la possibilità di accoppiare entrambi i servizi (Fitbit e Google Fit) ma può essere attivo un solo servizio alla volta e inoltre è facile disconnettersi.

Una volta completato il processo di configurazione, sarà possibile chiedere a Google Assistant sullo smartphone (Android e iOS) e su Nest Hub alcune informazioni come le seguenti:

Quanti passi ho fatto oggi (o la scorsa settimana)?

Qual è il mio battito cardiaco oggi (o le pulsazioni a riposo)?

Quante calorie ho bruciato?

Nel caso in cui si utilizzino i dati di Google Fit è possibile avere informazioni anche sulle zone degli allenamenti (la fase di picco, quella cardio e quella “brucia grassi”).

Le risposte vengono visualizzate come schede con un’icona di accompagnamento e la riga “Dati da”. L’assistente precisa che i dati sono “basati sull’ultima sincronizzazione”.

Ricordiamo che il team di Google ha già reso noto di avere in programma nei prossimi mesi di migliorare ancora di più l’integrazione tra Fitbit e i vari prodotti del colosso di Mountain View.