Alla fine dello scorso anno Samsung ha lanciato negli Stati Uniti uno smartphone di fascia bassa, un modello entry level chiamato Samsung Galaxy A13 5G, device che finalmente pare essere pronto per sbarcare anche nel Vecchio Continente.

Ecco i prezzi di Samsung Galaxy A13 5G

Nelle scorse ore sono emersi i dettagli relativi al prezzo europeo di questo smartphone, che dovrebbe essere venduto a 179 euro in versione base (con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata). Le due versioni con 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria integrata saranno vendute rispettivamente a 209 euro e 239 euro.

Per quanto riguarda le colorazioni, nel Vecchio Continente Samsung Galaxy A13 5G sarà disponibile in tre varianti (ossia nera, bianca e blu). Non è da escludere l’ipotesi che successivamente vengano introdotte ulteriori colorazioni.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di tale smartphone troviamo un processore MediaTek Dimensity 700, un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz, 3 GB o 4 GB di RAM, 32 GB, 64 GB o 128 GB di memoria integrata (con la possibilità di espanderla grazie al supporto MicroSD), il supporto alle connettività 5G e NFC, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un sensore per il riconoscimenro delle impronte digitali integrato nel tasto laterale e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W).

Passando al comparto imaging, frontalmente lo smartphone enty level del colosso coreano può contare su un sensore da 5 megapixel (f/2.0) mentre sulla parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), accompagnato da due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per gli scatti macro e di profondità.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando Samsung Galaxy A13 5G sarà effettivamente disponibile nel mercato italiano e se il prezzo per il nostro Paese partirà da 179 euro.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy A13 4G