Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per la prima generazione di Nest Hub, dispositivo nel quale vengono introdotte alcune interessanti novità.

L’update in questione porta il software di Nest Hub alla versione firmware 6.20211109.1.3166212 ed è disponibile soltanto per gli utenti che hanno deciso di aderire al programma Preview (il canale stabile, invece, è fermo alla versione 4.20210608.1.1146075).

Le novità del firmware 6.20211109.1.3166212 per Nest Hub

Una volta effettuato l’aggiornamento, gli utenti noteranno che la pagina Impostazioni di sistema -> Informazioni sul dispositivo è stata leggermente riorganizzata per mettere meglio in risalto la “Versione Fuchsia” in esecuzione sul dispositivo (tale OS è sbarcato su questo device quasi un anno fa).

Sempre all’interno del Menu delle Impostazioni c’è una nuova sezione “Bluetooth”, la quale mostra i dispositivi accoppiati in precedenza e consente agli utenti di accoppiare un nuovo dispositivo o usare lo smart display come altoparlante Bluetooth.

Inoltre, scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo viene visualizzato il launcher delle app, funzionalità che è già stata introdotta su Nest Hub Max (nel settembre 2021) e su Nest Hub di seconda generazione (nell’ottobre 2021) e che finalmente arriva anche su tale smart display.

In particolare, vengono mostrate sei icone recenti, con accanto un pulsante “Vedi tutto” che dà accesso alle 19 app o azioni supportate (Google Assistant, Trasmetti, Google Calendar, Contatti, Google Duo, Giochi, Netflix, Notizie, Pandora, Podcast, Promemoria, Shopping, Spotify, Storie, Sveglia, Meteo, YouTube Music, YouTube TV e YouTube).

Al momento questa modifica pare non essere disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma Preview che hanno aggiornato Nest Hub alla nuova versione del firmware.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Google per scoprire quando tali novità saranno messe a disposizione di tutti i possessori di Nest Hub di prima generazione attraverso la loro implementazione in una release stabile del firmware.