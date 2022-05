MapFactor Navigator è una delle applicazioni più apprezzate per la navigazione offline, sia su smartphone Android che su Android Auto. L’applicazione, in questi giorni, ha ricevuto un nuovo aggiornamento, raggiungendo la versione 7.2. Si tratta di un importante aggiornamento che va ad introdurre alcune nuove funzionalità per l’app con una particolare attenzione alla versione per Android Auto. Ecco, quindi, tutte le novità introdotte da MapFactor Navigator 7.2.

MapFactor Navigator si aggiorna alla versione 7.2: ecco tutte le novità

Il nuovo aggiornamento alla versione 7.2 di MapFactor Navigator è già disponibile sul Play Store. Grazie a questo nuovo update, gli utenti possono accedere rapidamente alle località preferite, sia nella versione standard dell’app che in quella dedicata ad Android Auto. Questa soluzione semplifica l’accesso ai propri luoghi preferiti, in particolare con Android Auto, aggirando il problema rappresentato dalla possibilità di visualizzare a schermo solo un massimo di 6 oggetti.

Da notare anche l’introduzione di un motore di ricerca interno per individuare le mappe dei vari Paesi supportati. MapFactor Navigator supporta la navigazione offline, sia nella versione free che in quella pro con le mappe TomTom, per un totale di oltre 200 territori. Con l’introduzione della nuova barra di ricerca nella sezione Nazioni è possibile digitare il Paese (o la regione) di cui si desidera scaricare le mappe e procedere rapidamente al download, velocizzando ulteriormente l’utilizzo dell’app.

Con la versione 7.2 di MapFactor Navigator, inoltre, è stata introdotta la possibilità di scaricare le mappe di un territorio direttamente dal dispositivo Android Auto pre-installato a bordo del veicolo. Anche quest’ulteriore novità è stata realizzata con l’obiettivo di rendere più agevole l’utilizzo dell’applicazione, in tutte le sue versioni. Per i nuovi utenti, inoltre, c’è una versione aggiornata della schermata di benvenuto che va ad illustrare, con maggiori dettagli, i due tipi di mappe disponibili (OpenStreetMaps oppure le mappe di TomTom). Accanto a ciascuna opzione è ora presente un tasto che consente l’accesso ad un elenco dettagliato delle funzionalità di entrambe le tipologie di mappe.

Per provare la nuova versione di MapFactor Navigator è possibile accedere alla pagina dell’app sul Play Store:

>> Scarica MapFactor Navigator 7,2 <<