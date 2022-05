A gennaio Bill Ready, President of Commerce, Payments & Next Billion Users di Google, aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti a Bloomberg preannunciando che nel prossimo futuro la piattaforma Google Pay si sarebbe trasformata sempre più in un portafoglio digitale completo.

In una sessione al Google I/O della scorsa settimana, i responsabili di Google Pay e Google Wallet hanno parlato ancora del futuro della piattaforma di pagamenti, suggerendo una nuova funzionalità che sceglierebbe automaticamente la carta di credito giusta per l’utente in base ai premi che potrebbero essere disponibili.

Google Pay suggerirà le carte migliori da usare in base ai premi

“In futuro, cercheremo di fornire informazioni ancora più utili sui vantaggi della carta come punti, cashback e previsioni di acquisto, in modo che i nostri utenti possano fare la scelta migliore al momento del check-out”

Grazie a questa funzionalità, utilizzando diverse carte di credito/debito non sarà più necessario ricordarsi delle campagne bonus in corso, poiché Google Pay selezionerà automaticamente la carta con i vantaggi più interessanti al momento del pagamento. Per ora la società non ha ancora fornito tempistiche in merito al rilascio di questa funzionalità.

Google Pay è disponibile in Italia dal mese di settembre 2018, dopo diversi mesi dalla presentazione. Il servizio di pagamenti elettronici è stato annunciato nel gennaio 2018 per gli USA e ha iniziato lentamente ad espandersi, arrivando in Europa in primavera e in Italia, appunto, a fine estate. Oggi come oggi è uno dei servizi di pagamento più noti con un vasto panorama di app e servizi compatibili, che ne ampliano parecchio le possibilità d’utilizzo.

