Lawnchair 2 è uno dei migliori launcher di terze parti in circolazione e come molti altri è basato sul codice open source “Launcher3” di Google per Pixel Launcher.

L’ultima versione Alpha 12.1.0 di Lawnchair 2 rende l’esperienza più simile alle versioni più recenti di Pixel Launcher aggiungendo una miriade di miglioramenti.

La modifica più rilevante è l’aggiunta del widget At a Glance riprogettato per Android 12 che mostra la data e la temperatura attuale con collegamenti all’app del calendario e al meteo di Google e inoltre visualizza gli appuntamenti imminenti del calendario, lo stato della batteria durante la ricarica e ciò che è attualmente in riproduzione.

Mancano solo alcuni dei suggerimenti più intelligenti di Pixel Launcher, come quelli relativi all’ora di andare a dormire, fitness, controllo di sicurezza e avvisi di terremoto.

Oltre al nuovo widget At a Glance, la nuova versione aggiunge alcune altre opzioni, come la possibilità di applicare icone a tema anche al cassetto delle app, non solo alla schermata principale, e nuove forme per le icone adattive.

Ora è anche possibile personalizzare ulteriormente la schermata iniziale con caratteri personalizzati, inoltre la nuova versione consente di modificare il provider predefinito per la barra di ricerca in basso.

Sugli smartphone con root ora è anche possibile rendere trasparenti gli sfondi nella panoramica “Recenti” quando si collega Lawnchair a QuickSwitch. Purtroppo le limitazioni di Google sui launcher di terze parti interferiscono ancora con la navigazione gestuale, rendendola meno fluida rispetto a Pixel Launcher.

Lawnchair 2 12.1.0 Alpha 1 è reperibile nel Google Play Store attraverso il badge sottostante.