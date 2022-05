WINDTRE lancia a partire da oggi tre nuove offerte MIA Unlimited, proposte ad alcuni clienti selezionati. Si tratta di offerte personalizzate e prendono il nome di MIA Unlimited, MIA Unlimited L e MIA Unlimited XL: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WINDTRE lancia MIA Unlimited, Unlimited L e Unlimited XL

Le tre nuove offerte WINDTRE (in particolare la versione XL) vanno a “prendere il posto” di MIA +Unlimited, lanciata anche con Easy Pay lo scorso febbraio, e saranno valide fino alla fine del mese di maggio (salvo cambiamenti o proroghe). Come spesso capita, anche questa volta le tariffe vengono proposte con due metodi di pagamento differenti che vanno a influenzare i costi: abbiamo le varianti con addebito su credito residuo e quelle Easy Pay (con pagamento automatico attraverso carta di credito, conto corrente o carta conto).

Ecco cosa mettono a disposizione le offerte WINDTRE MIA Unlimited più nel dettaglio:

WINDTRE MIA Unlimited : minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e giga illimitati di traffico 5G con velocità massima di 10 Mbps a un costo tra i 10,99 e i 18,99 euro al mese – con versione Easy Pay il costo scende e varia tra i 9,99 e i 17,99 euro al mese

: minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e giga illimitati di traffico 5G con velocità massima di 10 Mbps a un costo tra i 10,99 e i 18,99 euro al mese – con versione il costo scende e varia tra i 9,99 e i 17,99 euro al mese WINDTRE MIA Unlimited L : minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e giga illimitati di traffico 5G con velocità massima di 30 Mbps a un costo tra i 15,99 e i 28,99 euro al mese – con versione Easy Pay il costo scende e varia tra i 14,99 e i 27,99 euro al mese

: minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e giga illimitati di traffico 5G con velocità massima di 30 Mbps a un costo tra i 15,99 e i 28,99 euro al mese – con versione il costo scende e varia tra i 14,99 e i 27,99 euro al mese WINDTRE MIA Unlimited XL: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e giga illimitati di traffico 5G alla massima velocità disponibile a un costo tra i 20,99 e i 29,99 euro al mese – con versione Easy Pay il costo scende e varia tra i 19,99 e i 28,99 euro al mese

Sia per le versioni Easy Pay che per quelle con pagamento su credito residuo viene proposta l’attivazione gratuita, a patto che quest’ultimo venga rateizzato: l’importo di 1,25 euro al mese per 24 mesi viene interamente scontato in caso l’offerta resti attiva almeno 2 anni. Con il recesso anticipato sarà addebitata la restante parte del costo di attivazione per i mesi mancanti (a rate o in un’unica soluzione).

Le suddette offerte possono essere attivate nei punti vendita WINDTRE, ma potrebbero non essere proposte a tutti i clienti. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al negozio più vicino dell’operatore.

