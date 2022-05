Si chiama “Protected by Android” ed è l’ultimo sforzo di Google volto a mettere in risalto quanto il suo ecosistema sia caratterizzato dalla sicurezza e dall’attenzione per l’aspetto della salvaguardia della privacy.

Negli ultimi anni il team del colosso di Mountain View ha lavorato duramente per migliorare la percezione generale di sicurezza sul sistema operativo mobile dell’azienda e questo nuovo brand altro non è che l’ennesima soluzione studiata per centrare tale obiettivo.

A cosa dovrebbe servire il brand Protected by Android

Nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato sul canale Android di YouTube un nuovo video dedicato a questo inedito brand “Protected by Android”: basta guardarlo per rendersi conto immediatamente come il colosso di Mountain View desideri mettere in risalto che gli utenti del suo OS mobile possano dedicarsi con tutta tranquillità alle loro attività, in quanto degli aspetti relativi alla sicurezza e alla salvaguardia della privacy sarà il sistema operativo a occuparsi.

E questa è la descrizione che accompagna il video:

Android si occupa di proteggere te e le tue informazioni in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta di più. Dal rilevamento e dall’eliminazione di app dannose all’aiutarti a controllare le tue informazioni personali, sei sempre protetto da Android.

Il colosso di Mountain View rimanda gli utenti alla pagina www.protectedbyandroid.com, che altro non è che un collegamento per la sezione dedicata alla sicurezza sul sito ufficiale di Android.

Questa non è la prima volta che “Protected by Android” viene usato da Google: il brand, infatti, è già apparso negli screenshot condivisi dal colosso di Mountain View in occasione di Google I/O 2022 per mostrare la nuova sezione unificata dedicata alla sicurezza e alla privacy di Android 13.

Con la prossima versione del sistema operativo mobile di Google, in sostanza, il brand Protected by Android diverrà sempre più comune.