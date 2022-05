In occasione dell’edizione 2022 di Google I/O il colosso di Mountain View ha annunciato vari prodotti e tra questi vi sono anche le nuove cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro.

Si tratta di una soluzione di fascia premium, che può contare su un sistema di cancellazione attiva del rumore e che dovrebbe essere in grado di garantire un suono pieno e coinvolgente, tanto che lo slogan con sui è stata annunciata è “forte e chiaro”.

In attesa dell’esordio ufficiale sul mercato, in programma per il 28 luglio 2022, nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli relativi alla ricarica wireless della custodia di Google Pixel Buds Pro.

Ecco cosa sappiamo della custodia di Google Pixel Buds Pro

Ricordiamo che le nuove cuffie true wireless del colosso di Mountain View possono contare su un’autonomia di 31 ore (sommando le batterie degli auricolari e quella della custodia) e grazie al database del Wireless Power Consortium scopriamo ora che il sistema di ricarica implementato da Google sarà in grado di supportare una velocità fino a 2,5 W (con lo standard Qi), così come le cuffie Google Pixel Buds di seconda generazione (il modello lanciato nel 2020).

La custodia di ricarica delle nuove cuffie di Google pare abbia come nome in codice la sigla GPX4H e le immagini che seguono ci mostrano il suo design:

Tra le principali caratteristiche delle nuove cuffie di Google troviamo tre microfoni su ciascun auricolare, driver dinamici da 11 mm, un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), la Modalità trasparenza, l’equalizzazione del volume, sensori capacitivi, sensore di prossimità a infrarossi, accelerometro e giroscopio, Bluetooth 5.0, la resistenza ad acqua e sudore per le cuffie (certificazione IPX4) e la resistenza all’acqua per la custodia (certificazione IPX2), 6,2 grammi di peso per ciascun auricolare.

Le cuffie Google Pixel Buds Pro saranno vendute a 219 euro in varie colorazioni.

