L’interfaccia proprietaria di Xiaomi, la MIUI, offre una serie di funzioni utili per i dispositivi con schermo grande: fra queste, per citarne alcune, la possibilità di aprire più applicazioni in finestre mobili, il supporto per la visualizzazione a schermo diviso, una dock dedicata per la schermata iniziale e altro.

Ovviamente nulla è perfetto a questo mondo e Xiaomi, come tutti gli altri, è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza d’uso offerta ai propri clienti; proprio in questo frangente il membro senior del forum XDA, kacskrz ha individuato alcuni cambiamenti nell’ultima versione beta cinese della MIUI 13, che potrebbero essere rese disponibili per tutti nelle prossime versioni stabili.

Le novità di Xiaomi per tablet e dispositivi pieghevoli

La prima modifica si può trovare nelle impostazioni (a patto che il sistema rilevi l’utilizzo del futuro pieghevole di Xiaomi “zizhan” o di un tablet non ancora commercializzato), dove nella versione beta cinese della MIUI 13 compaiono due nuove voci, rispettivamente “Features for big screen” e “Features for tablet”.

Come potete notare dalle immagini in galleria, all’interno di entrambi i menù sono disponibili diverse voci inerenti gli sfondi, il comportamento del display con le applicazioni, opzioni per la tastiera, per i giochi e per le finestre flottanti; tutti indicatori di come dovrebbe essere possibile, da parte dell’utente, agire in maniera più specifica nella gestione di schermi di dimensioni generose.

Kacskrz inoltre è riuscito a reperire delle immagini che mostrano il nuovo layout della tastiera, da queste si evince come sarà possibile dividere la tastiera centralmente, dando all’utente ulteriori possibilità di personalizzazione, per esempio sarà possibile duplicare i tasti centrali per renderli raggiungibili da ambo le parti, oppure scambiare fra di esse la metà destra e sinistra della tastiera.

Analizzando alcune righe di codice, lo sviluppatore rivela che sarà possibile impedire al dispositivo di bloccare lo schermo quando viene piegato, decidere di mantenere acceso solo lo schermo esterno durante le chiamate o mentre si usa la fotocamera. Inoltre suggerisce come dovrebbero essere disponibili, nella sezione giochi, alcune opzioni di visualizzazione personalizzate, per esempio come limitare la finestra di gioco ad una sola porzione del display.

Tutte queste funzioni, non sono attualmente disponibili per gli utenti comuni che utilizzano la versione beta della MIUI 13 cinese visto che, come già detto, necessitano dell’utilizzo di dispositivi Xiaomi non ancora disponibili sul mercato; ad ogni modo è plausibile che possano venire implementate in futuro.