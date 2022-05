L’ultimo rapporto di Trend Micro descrive in dettaglio il comportamento decisamente malevolo di un nuovo lotto di oltre 200 app che contengono un tipo di spyware noto come “Facestealer”.

La società sviluppatrice di software per la sicurezza informatica ha identificato più di 40 app malevole che rubano i soldi guadagnati con il mining di criptovalute e altri tipi di informazioni sensibili senza qualsiasi forma di autorizzazione dell’utente da centinaia di migliaia di dispositivi Android.

Ecco alcune delle app da disinstallare al più presto

Anche se molte delle applicazioni incriminate sono già state bandite dal Google Play Store dopo la segnalazione, è meglio provvedere quanto prima a rimuovere dallo smartphone le seguenti app, qualora fossero installate:

Daily Fitness OL

Enjoy Photo Editor

Panorama Camera

Photo Gaming Puzzle

Swarm Photo

Business Meta Manager

Cryptomining Farm Your own Coin

Oltre a eliminare le applicazioni riportate nell’elenco sopra è consigliato cambiare la propria password di Facebook e qualsiasi altra credenziale di accesso per altre app e servizi popolari che potreste aver memorizzato sul vostro dispositivo durante l’utilizzo di queste app malware.

Così come viene spiegato dallo staff di Pradeo, Facestealer è in grado di rubare le credenziali di Facebook ed effettuare connessioni a un server russo, consentendo ai malintenzionati di turno di avere pieno accesso agli account delle vittime e ai dati in essi contenuti (come i dettagli della carta di credito, le conversazioni, le ricerche, ecc.).

