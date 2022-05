Spesso ci capita di parlare di malware e virus che colpiscono gli smartphone Android e, considerata l’enorme platea di utilizzatori di questo genere di dispositivi, non c’è da stupirsi se hacker e malintenzionati vedano nella piattaforma mobile di Google una grande occasione per raggiungere e colpire tantissime persone.

Ma non è soltanto Android ad essere preso di mira dai tanti malintenzionati, in quanto le truffe escogitate di volta in volta possono passare pure per le applicazioni, soprattutto quelle più popolari, come ad esempio WhatsApp.

I segnali a cui fare attenzione per riconoscere i malware

Ebbene, soprattutto per gli utenti meno esperti potrebbe essere utile scoprire che ci sono alcuni segnali che suggeriscono che un determinato device potrebbe essere stato colpito da un malware.

Prima di proseguire è doveroso mettere in evidenza che sempre di indizi si parla e non di certezze, per le quali è necessario usare un software apposito che sia in grado di rilevare e, se possibile, rimuovere l’eventuale malware presente sul device.

Se avete il dubbio che qualcosa non vada per il verso giusto e sospettate che il vostro telefono sia stato colpito da malware, questi sono gli aspetti a cui dovreste prestare attenzione:

il peggioramento delle prestazioni – ciò comprende sia ad esempio le app che si caricano più lentamente che eventuali arresti anomali la batteria si scarica più rapidamente – in particolare il peggioramento dell’autonomia deve avvenire all’improvviso e non in modo graduale (in tale ultimo caso, infatti, potrebbe dipendere dalla vecchiaia del device) surriscaldamento del device – se il telefono non è esposto al sole potrebbe indicare che c’è del software che “gira” in background apertura di pop-up – soprattutto se ciò avviene con frequenza e in varie parti dell’interfaccia aumento del consumo dei dati – spesso il malware sfrutta la connessione dati in background aumento dei costi telefonici – ciò potrebbe dipendere dall’aumento del traffico dati generato o da eventuali abbonamenti non desiderati

Nel caso in cui dovessero essere riscontrati uno o più di questi indizi, una cosa da fare potrebbe essere scaricare e installare un antivirus per scoprire se è in grado di individuare la presenza di malware e procedere alla sua eliminazione.

Un altro rimedio potrebbe essere ripristinare il device alle impostazioni di fabbrica (dopo avere eseguito un backup dei propri dati).