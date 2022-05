Se avete intenzione di passare a Very Mobile e state aspettando soltanto l’occasione giusta, fino a stasera questo operatore potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di Very 4,99.

Si tratta di un’offerta già disponibile nelle scorse settimane e che è stata lanciata nuovamente per un periodo limitato di tempo: puo essere attivata fino alle 23:59 di oggi ed è rivolta a chi vuole passare a Very Mobile da un altro operatore telefonico mantenendo attivo il proprio numero.

Cosa offre e come funziona Very 4,99

Questa speciale versione di Very 4,99 mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati (con una velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload, con la possibilità di usarne 3,3 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea), il tutto al costo di 4,99 euro al mese (sia con addebito su credito residuo che attraverso il sistema di ricarica automatica).

L’attivazione di tale offerta deve avvenire online (anche se in alcuni dei negozi fisici dell’operatore potrebbe essere ugualmente disponibile), il tutto senza costi e con spese di spedizione della nuova SIM gratuite.

Questa offerta è riservata agli utenti che effettuano la portabilità e provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e vari operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più o volete approfittare di tale offerta, non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link:

Attiva l’offerta Very 4,99

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

