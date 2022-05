Qualche mese fa vi abbiamo portato su queste pagine la recensione di Teclast T40 Pro, un tablet Android molto interessante per il suo rapporto prezzo/prestazioni decisamente favorevole. Il chipset Unisoc T618 è in grado di spingerlo in maniera convincente, grazie anche alla presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 512 GB.

Teclast T40 Pro in offerta su Amazon

Il tablet targato Teclast è dotato di uno schermo d 10,36 pollici, offrendo dunque un’ampia superficie visiva pur senza esagerare con le dimensioni, grazie anche a cornici abbastanza contenute. La dotazione tecnica è di ottimo livello, a partire dalla connettività che offre sia il WiFi dual band che la connettività 4G/LTE, con due SIM per avere sempre la copertura garantita. A completare la connettività troviamo anche il Bluetooth 5.0, per collegare cuffie o speaker senza che questo vada a incidere pesantemente sull’autonomia, oltre ovviamente al sistema di geolocalizzazione con supporto a GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, per utilizzare il tablet anche come navigatore.

Teclast T40 Pro è ottimo anche per guardare film o serie TV, video su YouTube o per giocare, grazie anche alla presenza di quattro speaker stereo dal suono molto valido, con amplificatore digitale per enfatizzare le fasi salienti dei film. E grazie alla batteria da 7.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, potete utilizzare il tablet per 6-7 ore senza particolari problemi.

Non mancano due fotocamere, una posteriore da 13 megapixel per scattare qualche foto, e una frontale da 8 megapixel per le videochiamate o per i selfie. Lo schermo IPS ha una risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) con sensori tattili integrati nella struttura così da non aggiungere ulteriori strati, mantenendo ridotto lo spessore e migliorando la reattività generale.

Tutto questo ha un prezzo di listino di 299,99 euro ma in questi giorni, grazie a una promozione speciale di Teclast e Amazon, potete risparmiare ben 70 euro. Voi basterà visitare il link sottostante, spuntare la casella “Applica coupon” per pagarlo soli 229,99 euro, un prezzo davvero invitante.

Acquista Teclast T40 Pro a 229,99 euro su Amazon

Informazione Pubblicitaria