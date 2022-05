Tra le tante novità annunciate dal team di Google la settimana scorsa in occasione dell’edizione 2022 di Google I/O troviamo anche una funzionalità dedicata a Nest Hub Max: stiamo parlando di quella che è stata chiamata Look and Talk.

Ricordiamo che si tratta di una funzionalità, al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti con Nest Hub Max, che richiede che siano attivi sia Face Match che Voice Match e che consente di interagire con il dispositivo senza il comando di attivazione “Ehi Google”: in pratica, sarà sufficiente guardare lo smart display e pronunciare il comando desiderato.

Look and Talk sfrutta le potenzialità del machine learning e appositi algoritmi per capire quando l’utente sta guardando lo schermo con l’intenzione di chiedere qualcosa a Google Assistant e, aspetto da non trascurare, le relative interazioni vengono elaborate interamente sul dispositivo, senza passare dai server di Google.

Come funziona Look and Talk su Nest Hub Max

Look and Talk è già stata implementata con un aggiornamento lato server dell’app Google Home, anche se è disabilitata di default.

Gli utenti che desiderano attivarla devono aprire l’app Google Home, andare nella sezione dedicata a Nest Hub Max e quindi accedere alle impostazioni di quel dispositivo, andare in “Riconoscimento e condivisione” e infine nel menu “Face Match”: basta attivare l’impostazione per fare funzionare Look and Talk.

Durante l’abilitazione della feature, Google offre alcuni dettagli in più sul suo funzionamento e ciò include un’informazione piuttosto importante: l’utente dovrà trovarsi a meno di un metro e mezzo di distanza dalla fotocamera del device affinché i microfoni si attivino.

Inoltre il colosso di Mountain View precisa che la procedura si svolge tutta sul dispositivo, non passando dai server dell’azienda e che è “personale”, ossia disponibile soltanto per gli specifici utenti abilitati attraverso Voice Match e Face Match.

La speranza è che questa funzione possa essere presto estesa a tutti gli utenti a livello globale.