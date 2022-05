Cambiano le tempistiche per lo switch off del 3G della rete TIM. La conferma arriva direttamente dall’operatore che ha aggiornato l’informativa relativa alla dismissione del 3G presente sul suo sito ufficiale seguendo quanto era già stato fatto nei giorni scorsi da Kena Mobile, operatore virtuale di TIM. Stando a quanto rivelato dall’operatore, lo switch off del 3G è ora prevista “entro il mese di luglio 2022“.

La procedura, come già ampiamente annunciato nei mesi scorsi, è necessaria per sostenere l’evoluzione della rete TIM. Allo spegnimento del 3G, infatti, si accompagnerà il potenziamento della rete 4G. Da notare, inoltre, che gli utenti TIM potranno esercitare il diritto di recesso per effetto di quella che viene ora considerata una modifica delle “condizioni di fruizione dei servizi”. Vediamo, quindi, tutti i dettagli:

Lo switch off del 3G di TIM si concluderà entro luglio 2022: la comunicazione ufficiale

TIM ha comunicato sul suo sito ufficiale che il progressivo spegnimento del 3G sarà avviato entro il mese di luglio 2022, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La procedura di switch off sarà progressiva e riguarderà tutto il territorio nazionale. Il 3G sarà spento seguendo in modo graduale. Contestualmente, l’operatore provvederà a potenziare la rete 4G, garantendo prestazioni migliori ai suoi utenti.

A seguito dello switch off, inoltre, non sarà più possibile accedere alla rete 3G di TIM. Gli utenti che hanno un vecchio dispositivo che non supporta il 4G, quindi, potranno sfruttare esclusivamente il 2G oppure passare ad altro operatore (ricordiamo però che anche Vodafone non usa più il 3G avendo già completato la procedura di switch off lo scorso anno). Per sfruttare il 4G per le chiamate telefoniche sarà necessario avere un dispositivo che supporti il VoLTE.

Dal punto di vista contrattuale, invece, i clienti TIM potranno esercitare il diritto di recesso a causa della modifica delle condizioni del servizio. Il recesso potrà avvenire con la disattivazione della linea mobile oppure, più semplicemente, cambiando operatore. Ci sono vari modi per esercitare il diritto di recesso (direttamente online, in negozio o anche via PE all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it). È anche possibile contattare il Servizio Clienti 119 per maggiori dettagli.

TIM ha annunciato l’avvio di una campagna SMS per informare i clienti. Nel messaggio inviato dall’operatore saranno inclusi tutti i dettagli relativi allo switch off del 3G, alle tempistiche dell’operazione e alle modalità per esercitare il diritto di recesso.

Coinvolti anche gli operatori virtuali su rete TIM

Lo switch off del 3G non riguarderà esclusivamente i clienti TIM e Kena Mobile. Tutti gli operatori virtuali che utilizzano la rete TIM, infatti, dovranno fare i conti con lo spegnimento del 3G. Tra questi provider troviamo Coop Voce, Tiscali Mobile e Fastweb. Con lo switch off, quindi, il 3G sarà inaccessibile anche per i clienti dei vari provider virtuali che sfruttano la rete 3G. I singoli provider dovranno informare i loro clienti nel corso delle prossime settimane. Anche in questo caso, la dismissione della rete partirà da luglio.