Il produttore cinese OnePlus ha appena annunciato l’arrivo di tre nuovi prodotti di fascia media della famiglia OnePlus Nord, che verranno ufficialmente presentati il prossimo 19 maggio, svelandoci alcuni dettagli in anteprima.

I tre prodotti in questione sono i due smartphone OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite5G, protagonisti di un gran bel numero di rumor nelle ultime settimane, e le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds, che rappresenteranno il primo dispositivo audio per questa famiglia di prodotti.

OnePlus Nord: tre prodotti in arrivo settimana prossima

Come anticipato in apertura, OnePlus ha annunciato l’arrivo di tre nuovi prodotti con i quali andrà a rinnovare e ad arricchire la propria famiglia di prodotti di fascia media, capace di offrire buoni prodotti ad un prezzo abbastanza competitivo.

OnePlus Nord 2T 5G

Lo smartphone si configura come aggiornamento intermedio tra il Nord 2 5G (trovate la nostra recensione a questo link) e la prossima generazione, offrendo una versione aggiornata di alcuni componenti presenti nel predecessore; tra questi, rientra la ricarica super rapida via cavo SuperVOOC 80W , la stessa presente anche nel flagship OnePlus 10 Pro 5G.

Questo smartphone medio-gamma offrirà un’ottima autonomia grazie alla batteria generosa, con supporto alla ricarica rapida, e si pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti “la quintessenza dell’esperienza OnePlus”. Sarà il fratellino del Nord CE 2 5G (trovate la nostra recensione a questo link).

Queste cuffie true wireless rappresentano il primo prodotto audio della famiglia Nord del produttore cinese, con l’obiettivo, ancora una volta, di fornire la migliore esperienza OnePlus nel campo audio ad un prezzo accessibile, prerogativa imprescindibile della serie Nord.

Appuntamento fissato per il 19 maggio

Nei prossimi giorni, condivideremo ulteriori informazioni sui prodotti attraverso i canali social e i forum della Community OnePlus. Il produttore cinese condividerà ulteriori informazioni su questi prodotti con gli appassionati, attraverso i canali social e i forum della Community OnePlus. A tal proposito il produttore cinese ha avviato un post relativo al lancio dei nuovi prodotti sul suo forum ufficiale.

L’appuntamento per conoscere questi nuovi prodotti della famiglia Nord è fissato per le ore 16:00 di Giovedì 19 maggio: per l’occasione, OnePlus ha anche programmato un evento speciale chiamato The Speed Games che sarà trasmesso in live streaming sull’account ufficiale YouTube del produttore.

