La scheda dedicata ai giochi all’interno del Google Store è stata da poco rimossa per mettere in evidenza le cuffie true wireless Pixel Buds Pro annunciate nel Google I/O ancora in svolgimento.

Prima di oggi le sette categorie presenti nella barra superiore del Google Store statunitense erano smartphone, smartwatch, prodotti per la smart home, notebook, abbonamenti, offerte e la sezione giochi che è stata aggiunta per la prima volta nel 2020 per ospitare l’hardware relativo al servizio di cloud gaming Google Stadia.

Sebbene il design del Google Store sia cambiato in più occasioni negli ultimi due anni, la sezione dedicata ai giochi è rimasta in primo piano, ma oggi Google la ha sostituita con una nuova categoria “Auricolari” per promuovere le Pixel Buds Pro, il prodotto audio di punta che verrà rilasciato a luglio.

Stadia perde visibilità nel Google Store

Per quanto sensata questa mossa inevitabilmente toglie visibilità a Google Stadia all’interno dello Store di Google, poiché il servizio di cloud gaming è stato spostato nella categoria “Casa intelligente” in una sezione “Giochi” dove è presente una panoramica di Stadia e i prodotti correlati.

Google Stadia non ha mai realmente sfondato e questa scelta di Google sicuramente non aiuterà il servizio a crescere fino a competere con quelli concorrenti.

Come scaricare o aggiornare Google Stadia

L’app Google Stadia per Android è disponibile nel Google Play Store. Per installarla o aggiornarla vi basterà seguire il badge sottostante.

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth, ecco i nostri consigli