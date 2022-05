È tempo di offerte per gli smartphone Xiaomi e, in particolare, per la Xiaomi 12 Series. Fino al prossimo 25 maggio, infatti, lo store Xiaomi ci mette a disposizione diverse promozioni di sicuro interesse con la possibilità di acquistare a prezzo scontato uno degli smartphone della gamma Xiaomi 12. Da notare, inoltre, che, per l’occasione, sono disponibili sconti anche su altri smartphone Xiaomi e sui prodotti Xiaomi Smart Life. Vediamo tutti i dettagli sulle nuove offerte Xiaomi:

Gli Xiaomi 12 Series sono in offerta: ecco le promozioni migliori

La nuova serie di offerte lanciata da Xiaomi è davvero interessante ed ha come protagonista assoluta la Xiaomi 12 Series, in sconto fino al prossimo 25 maggio. Direttamente dallo store ufficiale, infatti, è possibile sfruttare alcune offerte dedicate agli Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. I tre componenti della famiglia Xiaomi 12 Series sono proposti in sconto e possono essere acquistati anche sfruttando bundle di sicura convenienza. Da notare, inoltre, che per i tre smartphone citati c’è la possibilità di optare per il finanziamento a tasso zero in 12 o 24 mesi.

Ecco tutte le offerte dedicate alla Xiaomi 12 Series:

Segnaliamo anche la possibilità di sfruttare sconti dedicati ad altri smartphone Xiaomi:

Da notare che la promozione si estende anche ad altri prodotti della gamma Xiaomi Smart Life come purificatori d’aria, smartwatch e scooter elettrici. Per un quadro completo su tutte le offerte disponibili in questa nuova campagna promozionale di Xiaomi, che terminerà il prossimo 25 maggio, è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Sui prodotti in offerta è possibile sfruttare la consegna gratuita. Ecco le offerte da sfruttare:

>> Scopri qui tutte le nuove offerte dello store Xiaomi <<