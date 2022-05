Google Calendar rappresenta uno dei prodotti più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, in quanto può essere sfruttato sia per le attività personali che in ambito lavorativo e negli ultimi anni il suo team di sviluppatori ha lavorato duramente proprio per migliorare quest’ultimo aspetto.

Uno dei modi in cui Google Calendar supporta il lavoro ibrido è consentire ai dipendenti di precisare le loro posizioni di lavoro e nelle scorse ore il team del colosso di Mountain View, attraverso un post sul blog ufficiale, ha annunciato l’introduzione di una piccola modifica dell’interfaccia che dovrebbe rendere l’esperienza di utilizzo di tale funzionalità più piacevole.

Ecco come cambia l’interfaccia di Google Calendar

Così come viene spiegato da Google, l’aggiornamento in questione è stato appositamente studiato con l’obiettivo di migliorare la funzionalità della posizione di lavoro, offrendo la stessa funzione per inserire e aggiornare facilmente le informazioni sul luogo in cui ci si trova in un formato più compatto e che sfrutta lo spazio sullo schermo in modo più efficiente.

Ecco la nuova interfaccia di Google Calendar:

In sostanza, solo una piccola modifica che, tuttavia, dovrebbe diminuire il rischio di creare confusione tra un appuntamento e la posizione di lavoro.

Disponibilità e tempi di rilascio

Il team di Google Calendar ha reso noto di avere già dato il via alle operazioni di rilascio di questa modifica dell’interfaccia, precisando che saranno necessari fino a 15 giorni perché raggiunga tutti gli utenti a cui è destinata.

In particolare, tale modifica sarà disponibile per gli utenti Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits e G Suite Business.

Non sarà invece disponibile per gli utenti Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline e G Suite Basic, oltre che per quelli con un account Google personale.

Potete trovare il sito di Google Calendar seguendo questo link.