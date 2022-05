Cubot annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo smartphone Android ultra compatto: si tratta di Cubot Pocket, un dispositivo con schermo da appena 4 pollici pensato per chi desidera qualcosa dalle dimensioni particolarmente contenute. In attesa del lancio, sono stati svelati alcuni dettagli.

Cubot Pocket: il ritorno di uno smartphone Android con schermo da 4 pollici

Cubot ha in programma di proporre sul mercato un’intera nuova gamma di smartphone compatti nel 2022, e il primo Cubot Pocket sarà lanciato nel corso del mese di maggio con schermo da 4 pollici di diagonale. La nuova serie è ovviamente dedicata a chi vuole uno smartphone molto compatto e di conseguenza portatile.

Il dispositivo è pensato per stare in un palmo e potrà essere utilizzato tranquillamente con una mano sola: niente fastidi nelle tasche, neanche con pantoloni corti o aderenti, e niente contorsioni per arrivare alle parti più distanti del display con il pollice. Tra le anticipazioni fornite da Cubot, oltre alle immagini che potete vedere qui sotto, c’è la presenza della connettività NFC, utile in diverse situazioni e che trova posto nonostante le dimensioni molto compatte.

Grazie alle immagini ufficiale diffuse, sappiamo che Cubot Pocket arriverà con un look retro e diverse colorazioni: in attesa della presentazione ufficiale, che svelerà tutte le specifiche tecniche, potete scoprirne di più sul sito dedicato. Continuate a seguirci perché torneremo presto a parlarne.

