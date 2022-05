Nonostante la grande popolarità degli smartphone di Samsung, l’assistente virtuale del colosso coreano non è riuscito a conquistare gli utenti, restando una sorta di seconda scelta rispetto a Google Assistant.

Samsung negli anni ha provato ad incentivare l’utilizzo di Bixby ma gli sforzi del colosso coreano non hanno dato i frutti sperati e ancora oggi i possessori degli smartphone della serie Galaxy spesso non appena acquistano il device puntano subito su Google Assistant.

Ma al team di sviluppatori del colosso coreano bisogna riconoscere la tenacia e così, nonostante le difficoltà nel fare apprezzare Bixby agli utenti, continuano a migliorare questo assistente, introducendo nuove funzionalità.

Le novità della versione 3.2.12.16 di Samsung Bixby

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’assistente vocale di Samsung, grazie al quale Bixby arriva alla versione 3.2.12.16 e introduce un’interessante funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda per tanti utenti.

Ci riferiamo alla possibilità di rispondere ad una telefonata in entrata senza la necessità di usare le mani, attraverso il comando vocale “accetta la chiamata” e senza dover prima attivare l’assistente con il relativo comando (ossia “Ehi, Bixby”).

Gli utenti hanno anche la possibilità di chiedere al telefono di “fermare l’allarme” quando la sveglia sta suonando senza pronunciare le parole di attivazione di Bixby e ciò semplifica l’utilizzo del device, migliorando nel complesso l’esperienza.

Al momento tale nuova funzionalità è compatibile con i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 e soltanto in lingua inglese (oltre che coreana) ma il produttore ha reso noto che in futuro la implementerà in altri modelli (senza fornire ulteriori dettagli al riguardo).

Tra le altre novità di tale update vi sono la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti e un miglioramento nel complesso delle prestazioni dell’assistente vocale.

Potete scaricare la nuova versione di Samsung Bixby dal Galaxy Store seguendo questo link.