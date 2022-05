Avete solo poche ore per approfittare delle offerte e dei bundle OPPO sugli smartphone della serie Reno, Find, A e non solo: la promozione riguarda diversi modelli, tra i quali OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno7 e OPPO Find X5 Pro, proposti in sconto oppure con accessori in abbinamento solo fino a questa sera.

Le offerte flash di OPPO sullo store ufficiale

Le offerte sono disponibili fino alle 18:00 di questa sera, salvo cambiamenti dell’ultimo momento oppure esaurimento scorte, e riguardano alcuni degli smartphone più popolari del marchio cinese, ma anche cuffie wireless, smartband e uno speaker wireless. I Flash Sale di OPPO portano per poche ore sconti su OPPO Reno7, Reno6 Pro 5G, Reno6, Find X5 Pro, Find X3 Pro, A94 5G, A96, A76, A74 5G, A54s, A16, A16s, OPPO Enco Air, Enco Free 2, Enco X e Watch Free.

Le offerte OPPO sono parecchie, ma abbiamo deciso di selezionarne alcune apposta per voi:

Per scoprire tutte le offerte flash disponibili sull’OPPO Store ufficiale non dovete fare altro che seguire questo link. Siete riusciti a trovare qualche prodotto al prezzo giusto?

Potrebbe interessarti: Recensione OPPO Find X5 Pro