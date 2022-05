Oramai il conto alla rovescia per la Festa della Mamma è partito e anche TIM ha deciso di festeggiare questo appuntamento con una nuova iniziativa dedicata agli utenti iscritti a TIM Party, il programma fedeltà di questo operatore telefonico.

La nuova iniziativa, chiamata “Come te non c’è nessuno!”, altro non è che un concorso a premi che sarà in vigore fino a domenica 8 maggio 2022 e in virtù del quale sarà possibile vincere vari premi, incluso un soggiorno in una dimora d’epoca.

Si tratta di un concorso del genere instant win e, pertanto, gli utenti sapranno subito l’esito della giocata: in palio ci sono ogni giorno 11 Gift Card Mabel (del valore di 50 euro ciascuna) e 2 paia di Orecchini Bliss con diamanti (del valore di 265 euro ciascuno).

Ciascun utente iscritto a TIM Party avrà ogni giorno a disposizione il seguente numero di tentativi a seconda dell’anzianità e delle offerte attive:

un tentativo per i clienti attivi da massimo 12 mesi

due tentativi per i clienti attivi da almeno 1 anno e fino a 5 anni

tre tentativi per i clienti attivi da oltre 5 anni

cinque tentativi per i clienti sia di rete mobile che fissa o con determinate offerte attive

Ci sarà infine un’estrazione finale tra tutti i partecipanti con in palio un soggiorno di due notti in un castello o una dimora d’epoca, con colazioni e cene incluse, oltre altri servizi.

Per partecipare è sufficiente accedere alla sezione TIM Party sul sito dell’operatore o sulla sua app ufficiale, disponibile anche per Android sul Google Play Store:

Le nuove offerte di TIM

Tra le nuove offerte sottoscrivibili da chi desidera passare a TIM da un altro operatore telefonico troviamo le seguenti:

xTE TIM Famiglia 5G prevede un canone mensile di 9,99 euro (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati anche con copertura 5G

xTE TIM Cross Go prevede un canone di 7,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati con copertura 4G (richiede che il cliente abbia già un contratto TIM di rete fissa)

xTE TIM Cross L prevede un canone di 9,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con copertura 4G (richiede che il cliente abbia già un contratto TIM di rete fissa)

xTE TIM Cross 5G prevede un canone di 14,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati anche con copertura 5G (richiede che il cliente abbia già un contratto TIM di rete fissa)

Tra le novità di TIM, infine, vi sono anche le seguenti offerte per i clienti over 60:

TIM 60+ prevede un canone di 12,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 4 Giga di traffico dati (con velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload)

TIM 60+ Easy prevede un canone di 12,99 euro al mese (con addebito tramite il sistema Ricarica Automatica) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 6 Giga di traffico dati (con velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload)

TIM 60+ Unica prevede un canone di 9,99 euro al mese (con addebito sulla fattura di rete fissa) e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti (con velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload)

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

