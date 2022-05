Samsung ha introdotto il suo primo sensore per fotocamera da 200 MP poco dopo l’estate del 2021. L’ISOCELL HP1 combina un gran numero di pixel su un sensore da 1/1,22 pollici relativamente grande.

La società non ha ancora utilizzato questo sensore in uno dei suoi smartphone che è apparso solo di recente in un prototipo Motorola, tuttavia sembra che Samsung stia già preparando il lancio del successore.

Samsung starebbe preparando il lancio del sensore ISOCELL HP3

GalaxyClub riporta di aver appreso che Samsung sta per presentare ISOCELL HP3, la seconda generazione del suo sensore fotografico da 200 MP.

Al momento la fonte non dispone di ulteriori dettagli tecnici in merito all’ISOCELL HP3, tanto meno in quali smartphone Samsung verrà utilizzato.

Tuttavia, il fatto che l’azienda sia già prossima a rilasciare una versione migliorata dell’ISOCELL HP1 aumenta le possibilità che il nuovo sensore da 200 MP possa debuttare a breve in alcuni smartphone.

In ogni caso appare improbabile che il sensore ISOCELL HP3 verrà utilizzato nei prossimi smartphone di punta di Samsung. Gli imminenti smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 probabilmente si affideranno a sensori meno sperimentali.

D’altronde solo grazie all’arrivo di Samsung Galaxy S22 Ultra il sensore della fotocamera da 108 MP inizia a portare vantaggi concreti in termini di acquisizione di dettagli più nitidi.

