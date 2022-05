Su Amazon c’è anche un’offerta dedicata a tutti coloro che, in possesso di uno smartphone con espansione di memoria, necessitano di ulteriore spazio per nuove app, foto e video. Stiamo parlando della SanDisk Extreme, una scheda microSD da 256 GB di capacità di archiviazione che presenta prestazioni eccezionali. La scheda microSD di SanDisk è disponibile infatti ora in offerta al minimo storico.

Si tratta di un’ottima occasione, soprattutto se state cercando una microSD ad alta velocità da utilizzare per lo smartphone o il tablet Android oppure per una action camera o un drone. Ecco i dettagli dell’offerta:

La SanDisk Extreme da 256 GB a un ottimo prezzo

La SanDisk Extreme da 256 GB è una MicroSD arrivata sul mercato nel 2021 con un prezzo di listino di 99,99 Euro. L’ultimo prezzo più basso era di 56,99 Euro ma ora potete portarvela a casa in offerta al prezzo di 47,99 euro con uno sconto di oltre 50 euro rispetto al prezzo di listino.

La proposta di SanDisk presenta una velocità di lettura fino a 160 MB/s e una velocità di scrittura fino a 90 MB/s (velocità di trasferimento Classe 10). Da segnalare, inoltre, che la microSD è di Classe a2 per quanto riguarda il caricamento di app e giochi, risultando la scelta ideale anche per installare applicazioni dallo smartphone o dal tablet grazie ai tempi ridottissimi di caricamento. Da notare che la microSD include anche l’adattatore per l’utilizzo in uno slot SD.

Acquista ora su Amazon la microSD SanDisk Extreme da 256 GB

Se avete bisogno di spazio ulteriore potete valutare in alternativa la Samsung Pro Plus da 512GB, oggi in offerta su Amazon a 89,99 Euro invece di 117 Euro.