Sono passate solo poche ore dalla presentazione di POCO F4 GT, il nuovo flagship killer del brand cinese, e si moltiplicano in Rete le offerte che permettono di portarlo a casa a prezzi competitivi. Anche su AliExpress, uno dei più grandi marketplace online al mondo, il nuovo top di gamma è in vendita, con alcune promozioni che lo rendono più appetibile.

Attenzione però, perché gli sconti sono valido solamente fino alle 23.59 del 29 aprile, in seguito si tornerà al prezzo di listino che rimane comunque molto aggressivo. Vediamo nel dettaglio la promozione in atto su AliExpress.

POCO F4 GT in offerta di lancio

POCO F4 GT è uno smartphone pensato per gli appassionati di gaming che però strizza l’occhio anche a chi cerca uno smartphone performante e con il prezzo aggressivo. Si parte da uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e touch sampling rate a 480 Hz, per la massima responsività al tocco, indispensabile per il gioco su mobile.

Lo schermo dispone della certificazione HDR10+, offrendo quindi colori vivaci e luminosi, una tecnologia DWN per il dimming ad alta frequenza così da ridurre l’affaticamento degli occhi senza sacrificare la precisione del colore a bassa luminosità. E la superficie completamente piatta eviterà tocchi involontari durante le sessioni di gioco più movimentate.

Sotto la scocca la potenza è percepibile in ogni componente, a partire dallo Snapdragon 8 Gen 1, il più performante dei chipset Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 Full fledged a 6.400 Mbps e da 128/256 GB di memoria UFS 3.1 con un boost del 25% nella velocità di scrittura sequenziale rispetto allo standard.

POCO ha curato parecchio anche la parte dedicata al raffreddamento, dotando il suo gioiello della LiquidCool Technology 3.0, con oltre 20.000 millimetri quadrati di superficie dissipante, tra rame, grafite, grafene e camere di vapore, così da garantire performance costanti nel tempo anche sotto stress.

Non va sottovalutata la ricarica ultra rapida a 120 watt, alla quale è facile abituarsi e senza la quale sarà difficile restare: è infatti in grado di caricare la batteria da 4.700 mAh in appena 17 minuti, grazie all’utilizzo di due celle separate e di otto linee di ricarica. E la ricarica è velocissima anche se state giocando, ci vogliono solo 27 minuti anche mentre lo smartphone è in uso. Da notare inoltre il cavo di ricarica con connettore a L, così da non intralciare nel gioco durante la ricarica.

Per chi gioca tanto da mobile inoltre sono presenti i trigger posti sul frame, utilizzabili sia in gioco sia in situazioni di tutti i giorni. Si estraggono magneticamente, così da non essere di intralcio nell’uso quotidiano e possono essere personalizzati dall’utente, assegnando funzioni come lo scatto, l’accensione del flash e molto altro.

Anche POCO Watch su AliExpress

Insieme a POCO F4 GT è stato annunciato anche POCO Watch, il primo del brand, dotato di schermo touch AMOLED da 1,6 pollici che può essere personalizzato ampiamente grazie agli oltre 100 quadranti già disponibili. È dotato di ricevitore GPS, può registrare oltre 100 diversi tipi di sport, misura il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue, risultando quindi ideale per chi fa sport e non vuole spendere cifre esagerate per avere un compagno di allenamenti.

La batteria integrata permette di raggiungere una buona autonomia: il brand dichiara 14 giorni, anche se è un dato che può variare a seconda del tipo di utilizzo che ne fa ciascuno.

Le offerte di AliExpress

Parliamo ora di prezzi, che come da tradizione POCO sono indubbiamente molto competitivi. POCO Watch può essere vostro utilizzando questo link. Per quanto riguarda POCO F4 GT invece potete applicare il coupon da 19 euro presente nella pagina e acquistare le due versioni disponibili utilizzando questo link.

Per i più veloci sono previsti grandi regali: un POCO F4 GT ai m\primi 10 ordini in assoluto, un POCO Watch o le cuffie POCO Buds Pro a 100 utenti selezionati tra i primi 300 acquirenti. 200 utenti tra i primi 800 invece riceveranno una maglietta o un cappellino POCO.

Informazione Pubblicitaria