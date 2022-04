Manca meno di un mese — per la verità, anche meno di venti giorni — al debutto sul mercato italiano del nuovo operatore virtuale di rete mobile elimobile: il MVNO di proprietà della società Elite Mobile S.p.A. debutterà a maggio 2022 nel nostro Paese con un progetto ambizioso che comprenderà anche una rete social e un focus sulle criptovalute; il conto alla rovescia è già partito.

Chi è elimobile

elimobile nasce da un’iniziativa della società Elite Mobile S.p.A., avente sede a Milano, in Via Fratelli Gabba 6, e autorizzata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) a diventare Fornitore Avanzato di Servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider) in data 22 giugno 2021.

A dirla tutta, in un primo momento le informazioni sul conto di questo nuovo MVNO erano piuttosto risicate, tuttavia già da qualche mese figura nelle liste di provenienza di altri operatori telefonici concorrenti con il nome Elite Mobile.

Fondatore e CEO della società è Mario Colabufo, il quale — in precedenza attivo come Growth Hacker — si descrive come un imprenditore con focus su “digital management e gestione di brand e personaggi di spicco nel mondo dell’influencer marketing in Italia”.

MVNO, social e token ufficiale $ELITE

In tempi più recenti, si è assistito alla creazione dei primi profili social ufficiali — ecco quelli Facebook e Instagram — del nuovo MVNO elimobile, grazie ai quali è stato possibile apprendere anche il nome con cui l’operatore approderà sul mercato e il suo logo ufficiale, visibile qui sotto.

Anche il sito ufficiale elimobile.it è già attivo, anche se allo stato attuale contiene soltanto informazioni essenziali, i link ai profili social, il conto alla rovescia per il lancio e un primo video promozionale.

In particolare, il countdown terminerà lunedì 16 maggio 2022 alle ore 9.00, mentre il video teaser ha per protagonisti gli Urban Theory, una crew di ballerini specializzati in Tutting autori di una simpatica coreografia che riproduce il logo del nuovo operatore mobile virtuale, vale a dire un cuore che incorpora una lettera “e”. Sui social, il video è stato accompagnato con una semplice descrizione: “Stiamo arrivando ❤️ A breve scoprirai di più…” seguita dagli hashtag #seguilcuore ed #elimobile.

A proposito di autodefinizioni, il nuovo operatore in arrivo in Italia si è descritto in questi termini: “elimobile è il primo social mobile operator in Italia. Unisce il mondo delle telecomunicazioni con quello dei social. Oltre a un’offerta distintiva nel prezzo, nei Giga, nella qualità e nella velocità, elimobile da accesso ad una social community ricca di contenuti esclusivi.”

Il token ufficiale

Come si accennava in apertura, elimobile non vuole entrare soltanto nel mercato della telefonia mobile, ma anche creare un progetto che avvicini questo modo con quello dei social media — attraverso l’influencer marketing — e della blockchain.

Se questo termine (che ormai dovreste conoscere al pari di altri importanti nel mondo Tech 2022) vi ha fatto subito pensare al mondo delle criptovalute, sappiate che ci siete andati molto vicini: lo scorso 4 marzo, con un evento tenutosi a Dubai, era stato lanciato $ELITE, il token ufficiale di elimobile, che fa parte di un progetto guidato dallo stesso Mario Colabufo e dal noto imprenditore e influencer Gianluca Vacchi. L’evento si era svolto alla presenza di vari investitori e promotori, tra i quali figurava anche l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

Entrando più nei dettagli, il token ufficiale $ELITE è basato su blockchain Polygon ed elimobile si è già detta “pronta a portare la blockchain come elemento strutturale nel concetto stesso di telecomunicazioni”.

Dal sito ufficiale del token si apprende che il lancio del MVNO sul mercato italiano, inizialmente previsto proprio per lo scorso marzo, è slittato al 16 maggio 2022.

Telefonia e criptovalute

La compagnia si descrive come la prima e unica telco a integrare la tecnologia blockchain. Il token — che vede coinvolti anche altri personaggi pubblici, come influencer e calciatori — potrà essere usato per accedere ad Elysium (con servizi esclusivi come Masterclass, Meet-and-greets, Merchandising in edizione limitata, Raccolte di video e Anteprime e Backstage) e acquistare NFT, per il Metaverso, ma anche per acquistare credito telefonico.

A quanto si apprende, elimobile proporrà offerte focalizzate sul rapporto qualità-prezzo (l’abbonamento base dovrebbe costare 9 euro) ma anche di fascia più alta (Elite) e si appoggerà alla rete di un operatore nazionale con copertura 4G del 99,7%, che si può ipotizzare essere WINDTRE.

Tra i servizi previsti, si segnala la possibilità di personalizzare il numero di telefono scegliendo un “numero di telefono VIP”. Detto del servizio clienti con operatori nazionali e della mancanza di punti vendita fisici, dunque le vendite avverranno solo online, elimobile ha il dichiarato e ambizioso obiettivo di raggiungere quota 5 milioni di clienti entro il 2023.

Leggi anche: Operatori virtuali a confronto: ecco migliori e peggiori per limiti di velocità