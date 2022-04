A distanza di un paio di mesi dalla presentazione e dal successivo arrivo sul mercato dei nuovi Samsung Galaxy S22 è già tempo di parlare del futuro Galaxy S22 FE. La casa coreana ha in cantiere un nuovo componente della gamma S22 che rappresenterà l’erede del recente Samsung Galaxy S21 FE, arrivato sul mercato ad inizio 2022, dopo uno sviluppo complicato e rallentato dalla crisi dei.

Il nuovo Samsung Galaxy S22 FE riprenderà il ruolo dei suoi diretti predecessori, rappresentando la proposta “entry level” alla fascia alta dell’offerta di smartphone di casa Samsung. Il progetto, però, non è imminente. Anche il nuovo S22 FE potrebbe avere uno sviluppo tribolato e arrivare soltanto tra molti mesi, con un leggero anticipo rispetto al futuro Galaxy S23. Ecco maggiori dettagli sulla questione:

Samsung Galaxy S22 FE: il progetto si farà ma non nel 2022

Il nuovo Galaxy S22 FE potrebbe seguire lo stesso destino del suo predecessore, il recente Galaxy S21 FE. La conferma arriva oggi dal magazine coreano Naver che ha anticipato quelli che potrebbero essere i piani di casa Samsung per la sua gamma di dispositivi FE. Stando a quanto emerso in queste ore, il nuovo Galaxy S22 FE rientra nei piani di Samsung ed il progetto è tutt’altro che cancellato. Lo sviluppo però richiederà molto tempo e lo smartphone non debutterà nel 2022 ma soltanto ad inizio 2023.

Attualmente, infatti, lo sviluppo del firmware del nuovo Galaxy S22 FE non è ancora iniziato. Difficilmente, inoltre, Samsung lancerà due smartphone FE della gamma Galaxy S nello stesso anno. Tutto, quindi, potrebbe essere rimandato al prossimo anno e, in particolare, al prossimo mese di gennaio 2023. Potrebbero essere necessari circa 8 mesi per registrare il debutto del nuovo Samsung Galaxy S22 FE ed un ulteriore rinnovamento dell’offerta Galaxy S della casa coreana.

Nel frattempo, Samsung si concentrerà sulla nuova generazione di smartphone con display pieghevole, in arrivo probabilmente entro la fine dell’estate. Non ci sono piani, al momento, per ulteriori varianti della gamma S22. La prossima novità in cantiere sarà proprio S22 FE che arriverà soltanto ad inizio del prossimo anno. Ci sarà, quindi, d’attendere ancora un bel po’.

È ancora presto per le specifiche tecniche

Solitamente, la girandola di rumor e indiscrezioni sui nuovi prodotti Samsung Galaxy, soprattutto per i top di gamma, inizia molti mesi prima il rilascio commerciale. Per il momento, sul nuovo S22 FE ci sono ancora pochissimi dettagli, segno che il progetto è davvero nelle prime fasi del suo sviluppo. Sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter registrare l’arrivo di qualche dettaglio in più sulle specifiche.

Nelle ultime settimane, le prime indiscrezioni sul progetto avevano anticipato un possibile addio ai SoC Qualcomm per il nuovo Galaxy S22 FE con un passaggio, a sorpresa, ad un SoC MediaTek. Al momento, però, non ci sono conferme ulteriori sulla questione. Samsung, in questa prima fase di sviluppo, potrebbe aver avviato una valutazione di vari prototipi con l’obiettivo di prendere una decisione definitiva tra qualche mese, quando lo sviluppo dello smartphone registrerà una netta accelerazione. Ne sapremo di più a breve.

In copertina Galaxy S21 FE