Ogni tre mesi i possessori di uno smartphone della serie Google Pixel ricevono uno speciale aggiornamento, chiamato Pixel Feature Drop, attraverso il quale il team di sviluppatori del colosso di Mountain View implementa diverse nuove funzionalità, provando così a migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo e a renderla più ricca.

Ma questa non è l’unica soluzione studiata dal team di Google per introdurre delle novità nei dispositivi Android, in quanto il colosso statunitense sfrutta anche gli aggiornamenti di Google Play Services per migliorare il suo sistema operativo mobile.

Google vuole dare più risalto agli Android Feature Drop

Tali update, chiamati Android Feature Drop, in futuro riceveranno più attenzione da parte di Google e le varie novità che verranno via via introdotte saranno spiegate dagli sviluppatori con tutti i relativi dettagli.

A renderlo noto è stato Mishaal Rahman nelle scorse ore su Twitter, ove ha pubblicato anche i seguenti screenshot, che ci permettono di renderci conto di cosa abbia in programma di fare il colosso di Mountain View:

In pratica, quando tale nuovo sistema sarà operativo, pare che queste schede informative sulle novità introdotte si presenteranno nel momento in cui il Google Play Store verrà aperto per la prima volta dopo un aggiornamento.

Si tratta nel complesso di una novità che potrebbe rivelarsi molto comoda, soprattutto se si considera che negli ultimi anni tante delle modifiche più importanti di tale OS sono state implementate proprio attraverso gli aggiornamenti di Google Play Services e in particolare gli utenti meno attenti al mondo Android, pertanto, potrebbero trovare di grande utilità questo sistema di schede informative.

Al momento non vi sono dettagli su quando tale nuovo sistema verrà effettivamente implementato dal team del colosso di Mountain View ma è probabile che già con il prossimo Android Feature Drop quantomeno una parte degli utenti potrà provarlo. Staremo a vedere.