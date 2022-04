Samsung ha appena lanciato nel mercato casalingo un nuovo smartphone della serie Galaxy Quantum con tecnologia di crittografia quantistica e connettività 5G.

Il chipset con generatori di numeri casuali quantistici (QRNG) di Samsung Galaxy Quantum 3 offrirà agli utenti funzionalità di sicurezza avanzate per le attività digitali che includeranno applicazioni per smartphone che vanno dal mobile banking ai pagamenti, piattaforme di social network e persino giochi mobili.

L’ultima iterazione della serie Galaxy Quantum offrirà anche con un “indicatore quantistico” che mostra agli utenti se la crittografia quantistica è in esecuzione.

Samsung Galaxy Quantum 3 offre crittografia con tecnologia quantistica

Samsung Galaxy Quantum 3 è fondamentalmente un Galaxy M53 5G rinominato al quale è stata aggiunta la tecnologia di crittografia quantistica, quindi offre ancora un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è trainato dal chipset Mediatek Dimensity 900 affiancato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che può essere espansa tramite uno slot per schede microSD.

Il comparto fotografico include un obiettivo frontale da 32 MP e una quad camera posteriore composta da un sensore principale da 108 MP. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh ed esegue Android 12.

Lim Bong-ho, chief mobile officer di SK Telecom, ha dichiarato che attualmente gli smartphone hanno un ruolo fondamentale nelle transazioni finanziarie e che Samsung Galaxy Quantum 3 è il dispositivo più affidabile in questo senso.

Secondo l’operatore di telecomunicazioni sudcoreano SK Telecom, Samsung Galaxy Quantum 3 inizierà a essere spedito il 26 aprile. Il prezzo del nuovo smartphone in Corea del Sud è di 618.200 won, corrispondenti a circa 462 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

