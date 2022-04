Nella giornata di ieri, OnePlus ha svelato ufficialmente il nuovo OnePlus Nord N20 5G. Si tratta del nuovo entry level della gamma OnePlus per il mercato americano. Lo smartphone, quindi, difficilmente arriverà anche in Europa dove la proposta d’accesso alla gamma del brand dovrebbe essere rappresentata dall’OnePlus Nord 2 CE Lite 5G al debutto la prossima settimana. Nonostante l’impossibilità di acquistarlo (a meno che non abitiate negli USA), è possibile entrare in possesso di una parte del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Da poche ore, infatti, i wallpaper del nuovo smartphone sono pronti per il download.

OnePlus Nord N20 5G: pronti da scaricare gli sfondi

A poche ore dalla presentazione ufficiale, ecco gli sfondi ufficiali del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Si tratta di due immagini, caratterizzate da toni abbastanza scuri, che potranno essere utilizzate come nuovo sfondo del proprio smartphone nel caso in cui vi piaccia il tema scelto da OnePlus. I wallpaper del nuovo OnePlus Nord N20 5G sono caratterizzati da una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. In ogni caso, le immagini dovrebbero scalare bene su qualsiasi display Full HD+. Potete scaricare le immagini dal link di seguito o dalla galleria allegata.

Scarica i nuovi wallpaper dell’OnePlus Nord N20 5G

Un buon entry level con pochi compromessi

Nel caso in cui vi fosse sfuggita la news legata alla presentazione del nuovo OnePlus Nord N20 5G avvenuta nella serata di ieri, andiamo, brevemente, a riepilogare le specifiche tecniche del nuovo smartphone. Come detto, si tratta dell’entry level della gamma americana di OnePlus che si caratterizza per poche rinunce dal punto di vista tecnico anche se la presenza di Android 11 fa, di certo, storcere il naso.

La scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord N20 5G presenta un display AMOLED da 6,43 pollici. Il display ha risoluzione Full HD+ e refresh rate da 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che garantisce la possibilità di utilizzare la connessione 5G. Il SoC è supportato da 6 GB di RAM, 128 GB di storage UFS 2.1 e da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida di 33 W.

A completare le specifiche c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il nuovo Nord N20 5G arriva sul mercato americano con un prezzo di 282 dollari e sarà venduto in esclusiva da T-Mobile e Metro by T-Mobile, due operatori di telefonia locali. Come detto in precedenza, il device non arriverà in Europa, salvo sorprese.