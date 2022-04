OnePlus presenterà il nuovo OnePlus Ace in Cina la prossima settimana. La data ufficiale di presentazione dello smartphone è fissata per il 21 aprile. In attesa del debutto, il nuovo dispositivo di casa OnePlus è protagonista delle news di oggi grazie alle informazioni rivelate direttamente dall’azienda. Li Jie, presidente di OnePlus China, ha, infatti, anticipato alcuni dettagli sul nuovo progetto che arriverà anche in India, con il nome di OnePlus 10R.

In futuro, lo smartphone potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche all’interno della gamma europea di OnePlus. Negli ultimi, in Europa, il brand ha già presentato diverse novità come il top di gamma OnePlus 10 Pro oltre al mid-range OnePlus Nord CE 2. Tra i due modelli potrebbe esserci spazio per ulteriori smartphone nei prossimi mesi. Vediamo i nuovi dettagli sul nuovo OnePlus Ace e alcune prime immagini “reali” che ci mostrano in anteprima lo smartphone.

OnePlus Ace: nuovi dettagli ufficiali in attesa del debutto

Stando alle informazioni fornite in queste ore, il nuovo OnePlus Ace presenterà un peso complessivo di 186 grammi con uno spessore di 8,2 mm. Come mostrano anche le immagini apparse online, il nuovo smartphone di OnePlus presenterà delle linee verticali nella parte posteriore. Si tratta di una scelta di design che, sottolinea l’azienda, è ispirata all’idea di cascata e punta ad offrire la sensazione di velocità. Nella galleria che trovate qui di sotto potete dare un’occhiata, in anteprima, al design del nuovo smartphone OnePlus in quelle che sono le prime foto reali apparse online del progetto.

Se il nuovo Ace vi ricorda un modello che già avete visto siete sulla strada giusta. Il nuovo progetto di OnePlus è, infatti, strettamente collegato al Realme GT Neo 3, svelato lo scorso marzo. Lo smartphone di Realme, come il nuovo dispositivo di OnePlus, può contare sulla ricarica rapida fino a 150 W oltre che sullo stesso SoC MediaTek. Ricordiamo che la presentazione del nuovo Ace è fissata per il 21 aprile con le vendite che partiranno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Le specifiche del nuovo smartphone di OnePlus

I dettagli tecnici sul nuovo OnePlus Ace (e sulla sua variante indiana OnePlus 10R) sono già state in buona parte rivelati, sia da indiscrezioni che da fonti ufficiali. Il nuovo OnePlus Ace potrà contare su di un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Dimensity 8100. A supporto del SoC ci saranno fino ad un massimo di 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage UFS 3.1.

Lo smartphone potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. A completare la scheda tecnica troveremo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (Sony IMX766) supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da uno per la macro da 2 Megapixel. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel. Il sensore di impronte è sotto al display. Lato software, infine, ci sarà spazio per Android 12.

Nel corso delle prossime settimane scopriremo se dal nuovo OnePlus Ace / 10R sarà realizzato o meno anche un nuovo smartphone per il mercato europeo. Per il momento, l’azienda non ha anticipato alcun dettaglio in merito ad una commercializzazione globale (oltre a Cina e India) di questo progetto che, come evidenziato in precedenza, presenta tanti punti in comune con il Realme GT Neo 3. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime settimane.