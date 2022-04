Una Pasqua davvero ricca quella di Rabona Mobile e del suo secondo brand Sì, Pronto!?!. L’operatore virtuale presenta due nuove offerte piene di GB (si arriva fino a 222 GB con Doppio Passo), regala 10 euro di credito omaggio con le ricariche e permette di acquistare una nuova SIM con il 50% di sconto. Vediamo come approfittare delle proposte.

Ecco le nuove offerte Rabona Mobile Doppio Passo e Pronto 71

Partiamo dalle due nuove offerte disponibili rispettivamente sul sito rabona.it e su quello sipronto.it, attivabili dalle 17:00 di oggi, 15 aprile 2022, fino alle 12:00 di martedì 19:

Rabona Doppio Passo : minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 222 GB di Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese – attivabile dai nuovi clienti

: minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e di Internet 4G al costo di – attivabile dai nuovi clienti Sì, Pronto!?! Pronto 71: minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 71 GB di Internet 4G al costo di 5,99 euro al mese

Vi ricordiamo che l’operatore virtuale Rabona Mobile si appoggia alla rete Vodafone, con una velocità limitata a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in upload.

Come avere 10 euro di credito omaggio e SIM Rabona Mobile al 50%

Le offerte di Pasqua di Rabona non sono finite qui. Il MVNO offre la possibilità a tutti i clienti di ricevere 10 euro di credito in omaggio sulla SIM. Per ottenerli non dovete fare altro che effettuare una ricarica di 20 euro: ve ne ritroverete 30. L’operazione può essere eseguita per un massimo di due volte (arrivando dunque a 20 euro di credito in regalo) sui siti rabona.it e sipronto.it, o in alternativa dalle app ufficiali di Rabona Mobile e Sì, Pronto!?!.

In più sul sito rabona.it potete richiedere una nuova SIM con il 50% di sconto sul prezzo d’acquisto. Le promozioni sono tutte valide fino alle 12:00 di martedì 19 aprile, quindi se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo.

