Terminata la promo a tempo, Flash 150, il listino di offerte Iliad registra il ritorno di Giga 120, tariffa che continua a rappresentare il punto di riferimento per tutti gli utenti interessanti a passare a Iliad. La “nuova” Giga 120 è identica alla versione disponibile in precedenza, proponendo un bundle completo, con 5G incluso, a meno di 10 euro al mese. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad che possono beneficiare anche di uno sconto sull’offerta fibra FTTH dell’operatore. Vediamo i dettagli sull’offerta che, a differenza della precedente Flash 150, non ha scadenza.

Iliad rilancia Giga 120: disponibile per tutti i nuovi clienti, con 5G incluso

Il ritorno di Giga 120 di Iliad non porta sostanziali novità alla tariffa che ha già convinto tantissimi utenti ad effettuare il passaggio all’operatore di telefonia. Giga 120 mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga in 4G e 5G. Scegliendo quest’offerta sarà possibile sfruttare:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (fissi e, in alcuni casi, anche mobili)

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB di traffico dati ogni mese in 4G e 5G ; esaurito il bundle è possibile navigare a consumo (100 MB per 90 centesimi) dopo espresso consenso da parte dell’utente

; esaurito il bundle è possibile navigare a consumo (100 MB per 90 centesimi) dopo espresso consenso da parte dell’utente in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti oltre ad un massimo di 7 GB senza costi extra oltre al solo canone mensile dell’offerta

i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, controllo del credito residuo, segreteria telefonica) sono inclusi gratuitamente

dopo 3 mesi dall’attivazione dell’offerta è possibile acquistare uno smartphone a rate, pagando con carta di credito o di debito e scegliendo uno dei modelli in listino (per ora solo iPhone)

Giga 120 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta del provider è disponibile per tutti i nuovi clienti e può essere attivata sia richiedendo un nuovo numero che con portabilità da altro operatore (non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza). Il prezzo è “per sempre” come per tutte le proposte di Iliad.

Ricordiamo che è ancora attivabile anche Giga 80. L’offerta in questione è più economica di Giga 120 ma mette a disposizione meno Giga senza la possibilità di accedere al 5G. Con Giga 80, infatti, si ha a disposizione un bundle con minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese. Tra le offerte Iliad c’è anche la nuova Dati 300. Si tratta di un’offerta solo dati, disponibile fino al 10 maggio, che include 300 GB al costo di 13,99 euro.

Scegliere Iliad, ad esempio con la “nuova” Giga 120 garantisce anche uno sconto sulla fibra Iliad. L’offerta per la connessione domestica, per i clienti mobile che attivano il pagamento automatico su conto corrente della propria tariffa, presenta un costo di 15,99 euro al mese invece di 23,99 euro al mese. Si tratta, con queste condizioni, dell’offerta per Internet a casa più economica sul mercato. Quest’offerta è disponibile esclusivamente per chi è raggiunto dalla rete FTTH dell’operatore.

Come attivare l’offerta

Ci son ovari modi per attivare Giga 120 o qualsiasi altra offerta di Iliad. È possibile affidarsi all’attivazione online tramite il sito Iliad con spedizione gratuita all’indirizzo fornito dall’utente. In alternativa, si può fare riferimento alle SIMBOX presente negli Iliad Store o negli Iliad Corner. La SIM Iliad con la nuova offerta può essere acquistata anche presso gli Iliad Point nei punti Snaipay convenzionati e tramite il canale Iliad Express, disponibile in Ipermercati, Supermercati e store di elettronica.