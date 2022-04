Di tanto in tanto gli operatori telefonici aggiornano l’elenco degli smartphone disponibili nelle rispettive promozioni che permettono l’acquisto di un telefono a rate e quello di WINDTRE si è arricchito di nuovi modelli.

I già clienti di questo operatore da almeno 180 giorni e che hanno attiva un’offerta da almeno 9,99 euro al mese hanno la possibilità di approfittare della promozione Operazione Smartphone Incluso per acquistare un telefono a rata zero, pagando in negozio soltanto un anticipo (di importo variabile a seconda del modello scelto).

WINDTRE aggiorna l’elenco di Operazione Smartphone Incluso

Sono 18 gli smartphone al momento disponibili con questa promozione e quello che segue è l’elenco completo:

ZTE Blade A51 con anticipo di 29,99 euro

con anticipo di 29,99 euro TCL 306 con anticipo di 29,99 euro

con anticipo di 29,99 euro TCL 30 SE con anticipo di 39,99 euro

con anticipo di 39,99 euro Brondi Amico Smartphone S con anticipo di 49,99 euro

con anticipo di 49,99 euro OPPO A16s con anticipo di 69,99 euro

con anticipo di 69,99 euro Vivo Y21 con anticipo di 69,99 euro

con anticipo di 69,99 euro Nokia G11 64GB con anticipo di 69,99 euro

con anticipo di 69,99 euro HONOR X8 con anticipo di 79,99 euro

con anticipo di 79,99 euro Samsung Galaxy A13 32GB con anticipo di 79,99 euro

con anticipo di 79,99 euro Samsung Galaxy A13 64GB con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Redmi 10 128GB con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Redmi Note 10 5G con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro OPPO A54s con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro TCL 20R 5G 128GB con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Samsung Galaxy A22 5G con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Vivo Y55 5G con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Motorola Moto G22 con anticipo di 99,99 euro

con anticipo di 99,99 euro Nokia G21 128GB con anticipo di 99,99 euro

A prescindere dal modello scelto, la durata contrattuale è di 24 mesi ma le rispettive rate vengono azzerate e, in pratica, gli utenti si limiteranno a pagare solo il contributo iniziale.

Se questa promozione ha stuzzicato la vostra curiosità, avete tempo fino al 9 maggio 2022 (salvo eventuali proroghe) per recarvi in uno dei negozi fisici di WINDTRE e approfittarne.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

