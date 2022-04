Il team di LineageOS sta lavorando assiduamente alla versione 19.1 ufficiale della ROM basata su Android 12L. L’annuncio e il rilascio ufficiale sono ancora lontani, ma gli sviluppatori stanno preparando nuove icone e sfondi che si possono già utilizzare prima del lancio delle ROM complete.

LineageOS anticipa nuovi sfondi e icone della versione 19.1

Come si nota su LineageOS Gerrit, LineageOS 19.1 arriverà con nuovi sfondi progettati da Asher Simonds per l’uso all’interno della ROM. Oggi è possibile vederne un’anteprima grazie allo sviluppatore riconosciuto XDA npjohnson.

Se desiderate scaricare uno sfondo particolare è sufficiente andare su LineageOS Gerrit, scorrere verso il basso, selezionare il file corrispondente e applicarlo al vostro dispositivo. In alternativa è possibile installare una ROM LineageOS 19.1 non ufficiale e utilizzare il selettore di sfondi.

LineageOS 19.1 include anche nuove icone per le app di sistema che ora sono in formato vettoriale anziché PNG. Anche queste sono visibili installando una nuova build non ufficiale di LineageOS 19.1.

LineageOS è la ROM personalizzata più popolare nel panorama del modding su Android e l’ultima versione ufficiale pubblicamente disponibile rimane LineageOS 18.1 basata su Android 11, ma con Android 12 e Android 12L ora disponibili, il team rilascerà prossimamente la versione 19.1 basata su Android 12L.

