La “nuova” app Google Pay pone sempre di più l’accento sui pagamenti e introduce nell’ultima versione un accesso più semplificato alle carte di pagamento NFC. Vi ricordiamo che la rinnovata app non è ancora disponibile nel nostro Paese (come in molti altri), nonostante sia stata lanciata ufficialmente ormai da parecchio.

Novità Google Pay 146.1.3: la “nuova” app semplifica l’accesso alle carte per i pagamenti NFC

Come abbiamo visto nel novembre 2020, la nuova app Google Pay ha cambiato il look grazie a una rinnovata veste grafica, più moderna, semplice e intuitiva, ma purtroppo noi utenti italiani non possiamo ancora approfittarne. Nell’attesa di poterci mettere sopra le mani, dagli Stati Uniti arriva la notizia di un’interessante novità per le carte di pagamento.

La funzione era già apparsa le scorse settimane, ma è a partire dalla versione 146.1.3 che risulta disponibile per “tutti”. Non si tratta di una modifica trascendentale, ma risulta comunque decisamente utile: la casa di Mountain View ha infatti introdotto un cambiamento nell’accesso alle carte di pagamento che rende più semplice il passaggio da una all’altra.

Ora è disponibile una voce in alto più grande per le carte contactless da sfruttare tramite NFC, che rende più semplice e intuitivo l’utilizzo. Se la carta è già impostata, viene mostrata la voce “Ready to pay” accanto alle icone per i pagamenti NFC e alla carta stessa: premendo su quest’ultima si può andare a modificare rapidamente la carta in uso e selezionarne una nuova. L’app mostra inoltre il saldo Google Pay sotto l’immagine del profilo nella scheda principale.

Purtroppo noi utenti italiani non possiamo ancora apprezzare la “nuova” Google Pay, ma confidiamo che quest’ultima possa ormai arrivare in tempi brevi. State aspettando la nuova versione dell’app o preferite quella attuale? Nell’attesa potete scaricare l’ultima release direttamente dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso.

