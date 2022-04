Buone notizie per i possessori di uno Xiaomi Mi 11 Ultra, unico smartphone del produttore cinese Xiaomi (e uno dei pochi presenti sul mercato in generale) dotato di un display secondario, presente sull’isola che ospita il comparto fotografico posteriore.

Il display presente nella parte posteriore dello smartphone, è un AMOLED da 1,1 pollici che, ufficialmente, consente l’accesso a informazioni basilari come l’ora, il livello di carica della batteria, le notifiche, e permette anche di controllare la musica: insomma, è più o meno l’equivalente di una Mi Band piazzata sul retro dello smartphone. Ora è possibile ampliare le possibilità offerte dallo schermo secondario di Xiaomi Mi 11 Ultra, grazie a un’app.

Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco come sfruttare al meglio il secondo schermo

A mettere una pezza al ristretto numero di funzionalità offerte dalla MIUI sul display posteriore dello Xiaomi Mi 11 Ultra ci ha pensato su XDA lo sviluppatore GuyWithRootedPhone (noto anche come tpkarras su GitHub), ideando un’app che permette di copiare il contenuto presente sullo schermo principale anche su quello posteriore.

L’app in questione è open source, si chiama Mirror2RearUltra e, sebbene non offra un’interfaccia particolarmente accattivante, fa semplicemente ciò che promette, aggiungendo un comando rapido all’interno del centro di controllo chiamato “Mirror to Rear Screen”.

Una volta che si abilita il comando, sullo schermo principale appare un messaggio che chiede all’utente se voglia iniziare a registrare o trasmettere con Mirror2RearUltra. L’app avrà accesso a tutte le informazioni visibili sullo schermo. Avviando la trasmissione, l’app inizia a trasmettere i contenuti dello schermo principale sul display posteriore dello Xiaomi Mi 11 Ultra.

L’app è chiaramente in fase primordiale e verrà sicuramente ottimizzata in futuro. Non mancano i problemi tecnici, tra cui il livello di luminosità e la rotazione della schermata, ma lo sviluppatore sta lavorando per risolverli al più presto.

Un altro problema è legato alla politica aggressiva della MIUI nel chiudere i processi in background, aspetto che affligge anche lo Xiaomi Mi 11 Ultra: gli utenti, dopo poco tempo, potrebbero vedere Mirror2RearUltra smettere di funzionare. La problematica è aggirabile disattivando le opzioni di risparmio energetico relative all’applicazione.

Se hai uno Xiaomi Mi 11 Ultra e sei curioso di provare quest’app per potenziare il display secondario del tuo smartphone, troverai più informazioni e i link al download dell’app sulla pagina dedicata nel forum di XDA, raggiungibile tramite il link riportato di seguito.

Download e discussione Mirror2RearUltra sul forum di XDA

