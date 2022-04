OnePlus ha in programma diverse novità per il prossimo futuro con vari smartphone in arrivo nel corso del 2022. L’azienda ha intenzione di rinnovare in modo significativo la sua gamma, anche lanciando alcune novità assolute. Tra queste potrebbe esserci spazio anche per il primo smartphone pieghevole di OnePlus. Il progetto in questione è stato anticipato oggi da un primo leak e sarebbe già in sviluppo. Il primo pieghevole di OnePlus potrebbe essere realizzato partendo da una base già pronta e rappresentata dal recente OPPO Find N. Vediamo i dettagli:

OnePlus lavora al suo primo smartphone pieghevole

Lo sviluppo di un nuovo smartphone pieghevole da parte di OnePlus è già stato al centro di alcune indiscrezioni lo scorso mese di febbraio. Il progetto era stato confermato (indirettamente) da Gary Chen, manager a capo della divisione software di OnePlus, che aveva anticipato la volontà di arricchire OxygenOS 13 con alcune funzionalità dedicate proprio ai dispositivi con display pieghevole.

A confermare lo stato avanzato di sviluppo del nuovo pieghevole di OnePlus è oggi l’insider Yogesh Brar che ha confermato che il progetto è in sviluppo e che sarà “una copia” del già noto ed apprezzato OPPO Find N, presentato nel dicembre dello scorso anno. Lo smartphone dovrebbe riprendere la stessa struttura del pieghevole di OPPO anche se alcune specifiche potrebbero riviste e rese più attuali.

Il primo pieghevole di OnePlus, stando alle informazioni emerse fino ad oggi, potrebbe fare il suo debutto ufficiale anche sul mercato internazionale, arrivando quindi in Europa per arricchire la gamma del brand. Il leak di oggi non ci anticipa, però, le tempistiche di lancio del progetto. Lo sviluppo sarebbe già in fase avanzata ma, probabilmente, per la produzione di serie potrebbero servire diversi mesi. A questo punto, è possibile ipotizzare un lancio dello smartphone nel corso del secondo semestre del 2022.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il nuovo pieghevole di OnePlus potrebbe, facilmente, posizionarsi al di sopra dell’attuale top di gamma del brand, il OnePlus 10 Pro, da poco arrivato sullo store OnePlus oltre che su Amazon Italia con un prezzo di lancio di 919 euro per la variante base (8/128 GB) e di 999 euro per la versione top (12/256 GB). OPPO Find N, in Cina, parte dall’equivalente di oltre 1.000 euro. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone con display pieghevole di casa OnePlus potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

In copertina OnePlus Nord CE 2