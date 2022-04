Di tanto in tanto capita che qualche produttore mobile porti sul mercato senza troppi clamori un nuovo smartphone che altro non è che una versione riveduta e corretta di un device già disponibile e qualcosa di simile è avvenuta per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 FE (2022).

Ebbene sì, dato il periodo dell’anno potrebbe sembrare un “pesce d’aprile” in leggero ritardo ma in realtà questa nuova versione dello smartphone di Samsung è stata davvero lanciata in Corea del Sud in collaborazione con gli operatori telefonici locali KT e LG Uplus.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy S20 FE (2022)

Stando a quanto si apprende, si tratta del medesimo Samsung Galaxy S20 FE con processore Qualcomm Snapdragon 865 che già conosciamo e l’unica differenza è rappresentata dalla rimozione dalla confezione di vendita degli auricolari AKG, grazie alla quale il produttore ha anche potuto operare un piccolo taglio al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S20 FE (2022) ha come numero modello la sigla SM-G781NK22 (o semplicemente SM-G781NK) ed è disponibile in tre colorazioni (Cloud White, Cloud Lavender e Cloud Navy).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), supporto HDR10+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 12 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un sensore telescopico da 8 megapixel), una scocca con certificazione IP68 e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Al momento lo smartphone non è stato annunciato ufficialmente da Samsung e non vi sono sue tracce in altri Paesi, sebbene sia probabile che nel giro di qualche settimana faccia la propria apparizione in qualche altro mercato. Staremo a vedere.

