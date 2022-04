Tra le tante serie TV dedicate a startup che hanno conosciuto un grande successo e poi sono andate incontro a momenti più o meno difficili vi è anche The Dropout, che si occupa della storia di Theranos, azienda biomedica fondata da Elizabeth Holmes e fallita dopo che grazie ad un’inchiesta giornalistica si è scoperto che i suoi prodotti non funzionavano.

Ad interpretare il ruolo di CEO di Theranos nella serie TV The Dropout vi è Amanda Seyfried e gli appassionati di tecnologia che hanno deciso di guardarla potrebbero notare la presenza di uno smartphone piuttosto famoso in ambito Android.

Google Pixel appare in uno degli ultimi episodi della serie

In tutta la serie gli appassionati di tecnologia potranno trovare riferimenti al mondo mobile: per esempio, un episodio inizia con la Holmes al lancio del primo iPhone (telefono che poi distrugge in un attacco di rabbia). Ma durante i vari episodi della serie vi sono apparizioni anche di altri device iconici, come gli iPod e smartphone di un altro iconico brand come BlackBerry.

Nel penultimo episodio, “Heroes”, che è ambientato nel 2015 (mentre John Carreyrou, il giornalista di The Wall Street Journal cerca di finire il lavoro sulla sua denuncia contro l’azienda), un personaggio riceve una chiamata e, nel momento in cui prende in mano il suo smartphone, i fan di Android probabilmente riconosceranno l’aspetto e lo stile del primo Google Pixel.

Peccato che la prima generazione di Google Pixel sia stata lanciata nell’autunno del 2016 e probabilmente optare per un Nexus 5 o un Nexus 6 sarebbe stata una scelta più corretta. Ma è anche vero che film e serie TV contengono spesso errori nei vari riferimenti alla vita reale e non c’è da stupirsi se lo stesso sia avvenuto anche per The Dropout.

O forse più semplicemente gli autori della serie hanno soltanto voluto regalare un cameo ad uno degli smartphone Android più iconici della storia di questo sistema operativo.